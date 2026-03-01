Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta andaluzas Prensa IbéricaMoreno, favorito a la JuntaVox y el miedoEl motor andaluzConflicto EEUU - IránRegreso de las lluviasVPO en SolivaEn directo: Granada CF - Málaga CF
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Trump avanza sobre Hollywood

La llamada «meca del cine», es lo más parecido que existe a la conciencia colectiva de USA y, de un modo u otro, del imperio que encabeza y del que formamos parte. En ella contienden una mala conciencia que se expresa con feroz autocrítica y el pastiche edulcorado o la soflama patriótica. La purga de cineastas del macartismo (1950-1956) fue el penúltimo intento de domeñarla. Controlar la industria por arriba -hablo ahora de una Paramount trumpista haciéndose con el imperio Warner- puede ir dejando esa conciencia sin oxígeno, y a la postre sin audiencia (como el Washington Post en la prensa), algo que parece lejano, pero nos acabará llegando a la sala de cine y la pantalla. Lo que hace más temible el trumpismo es su previsible durabilidad, apuntada por la longitud en el tiempo de sus ambiciones y la latitud de su espectro, que además de la conciencia diaria (los medios) incluye la profunda

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antequera rechaza el proyecto de la planta de hidrógeno verde La Joya H2
  2. El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
  3. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
  4. La Junta cede el suelo para crear 600 aparcamientos en el Albergue África de Marbella
  5. Las 5 rutas de senderismo para disfrutar de la Málaga más 'salvaje' en familia: sencillas y bonitas para hacer con los más pequeños
  6. El Ayuntamiento se ofrece a comprar a Inmocaixa el polémico bloque de las VPO en Soliva
  7. El restaurante de Málaga con pizzas, camperos y patatas asadas perfecto para ir con niños: con parque de bolas, camas elásticas y pistas deportivas
  8. Guía completa de planes gratis en Málaga para el Día de Andalucía: museos, conciertos y talleres sin pagar un euro el 28 de febrero

Manuel Vilas: historia casi verídica de un desamor

Manuel Vilas: historia casi verídica de un desamor

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

El Evangelio no entiende de encuestas

El Evangelio no entiende de encuestas

Diego Quintero, Plataforma PICP en Huelva: «Es necesario legislar en toda España y aplicar las normas con rigor»

Diego Quintero, Plataforma PICP en Huelva: «Es necesario legislar en toda España y aplicar las normas con rigor»

Cierre de caminos públicos: un abuso en expansión

Cierre de caminos públicos: un abuso en expansión

El PP pide una amplia mayoría y Vox celebra que se disputa la segunda plaza

El PP pide una amplia mayoría y Vox celebra que se disputa la segunda plaza

Así ha cambiado Málaga desde 1980: menos jóvenes, más salario y soledad

Así ha cambiado Málaga desde 1980: menos jóvenes, más salario y soledad

Inteligencia Artificial y realidad virtual, nuevas aliadas de la formación clínica

Inteligencia Artificial y realidad virtual, nuevas aliadas de la formación clínica
Tracking Pixel Contents