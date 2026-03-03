Irán una y otra vez

El mundo se acelera y ya estamos en marzo. A las puertas de la primavera, pero el invierno se irá estirando, se hará largo y seguirá más allá del frío expandiendo la desolación. Se acelera el mundo en su calentamiento global que va también cada vez más rápido, y con todo corriendo, disparatado, se van sucediendo los acontecimientos sin aclararlos. Pasamos de lo nunca visto a lo insólito, sin alcanzar el asombro, porque no da tiempo a digerir nada ni a expresarse, uno tiene antes que colocarse, aquí o allí. Donde le toque. Ahora solo hay dos sitios razonables. Y es normal. Cuando una visión del mundo se vuelve predominante, hasta la amenaza ha de surgir por fuerza otra que le lleve sistemáticamente la contraria. No hay tiempo para analizar por qué. En los tiempos de acción la duda mata. Y uno a uno, ya son incontables los muertos.

Las guerras también se extienden más allá del alto al fuego, la gente sigue muriendo. De hambre, de frío, con miedo. Y el clima bélico también acelera su calentamiento global, incorporando países a una guerra que cada vez habla más idiomas. Y cómo entenderse, si ni siquiera hablan la misma lengua los que comparten idioma. Atacar para defenderse, guerras que buscan la paz, violencia por la justicia, el miedo amenazando. Alguno se pone el traje de camuflaje para su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

Qué rápido va todo. Ya estamos en marzo. Rueda la actualidad como una piedra por un acantilado arrollando todo a su paso. Y hacemos como que no pasa nada. Como si todo fuera como antes, escondiendo la cabeza bajo la rutina, como avestruz contra el peligro. No sé si esperando a que la amenaza pase de largo o a que nos aplaste.