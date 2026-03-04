Compartir el arte

Me ha costado adentrarme en el mundo del arte. En ocasiones, lo siento un poco cerrado en su propia burbuja, a la que sólo se puede acceder a través de amigos y conocidos. Si bien los artistas malagueños exponen sus creaciones a puertas abiertas, el ruido de la publicidad llega sólo si ya estás dentro. Ya sea a través de redes sociales, en las que tienes que conocer a los usuarios para poder encontrarlos, o por el boca en boca es necesaria la previa interacción con estos ‘mundillos’.

De la misma forma, sentía que había una potencia para el arte que era difícil de enfocar. No sabía cómo llevarla a cabo. No tenía la fuerza colectiva para materializarla. Necesitaba encontrar formas de llevar las ideas a lo real. No fue hasta que empecé a conocer a artistas, escuchar sus discursos, ver sus obras, hablar mucho y compartir ideas que no pude proyectarla. Y, me temo, no debo ser la única. Comprendí así que el arte y la vida no están separados.

Por eso es tan importante crear espacios o colectivos donde se den estos intercambios de voces. Hacer un ruido colectivo que impulse los proyectos de otros. Lugares de investigación abiertos a los que las personas puedan acceder sin complicaciones. En Málaga existen, entre otros, el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, que tiene una programación semanal de actividades relacionadas con el cine, el teatro, la poesía y la música. Se programan además exposiciones, performances y proyectos artísticos / científicos.

Del 28 de enero al 1 de febrero fue la cuarta edición del festival Autóctonxs en el Teatro del Soho CaixaBank. Un festival de escena viva que impulsa las artes escénicas malagueñas y de otros sitios de Andalucía. Asimismo, FlowZone, un ecosistema creativo que conecta creatividad, atención plena y juego como formas de reconexión personal y colectiva, y TierrAdentro, que trabaja desde una mirada integral que entiende el bienestar (corporal, emocional y relacional) como una condición necesaria para que los proyectos y las personas puedan sostenerse, han creado el proyecto Mundos y Cuerpos. Impulsado por mujeres creadoras, se tejen redes y activan colaboración real donde arte, cuerpo y comunidad se encuentran. Del 22 de marzo al 26 de abril participarán obras y propuestas relacionadas con el cuerpo, la percepción y las relaciones, así como actividades y prácticas.

Son necesarios los espacios que piensan también en los artistas que están aún en el proceso de construir cosas y que podamos enfocar las potencias artísticas en colectividad. De esta forma, alejando el arte de algo únicamente disciplinario, se vuelve parte de algo vivo y nos recuerda que la creatividad se mide por su capacidad de conectar, nutrir y transformar lo que compartimos.