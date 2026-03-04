Flores del Mississippi: el mestizaje del pitufo mixto

El próximo Sábado 7 de Marzo, 20:00, presentan en el Conservatorio Martín Tenllado de la capital su perverso repertorio estos muchachos malagueños, que aunque suenan a Jazzband, son más malagueños que las Tortas Ramos. Miriam, Emilio, Alejandro, Nacho y Manolo darán rienda suelta a lo que ellos mismos denominan copla-cabaret. Digamos que La Bién Pagá se pasea por Nueva Orleans contoneando su salero y haciendo vibrar sus cuerdas vocales por antros en los que proliferan el humo, el bourbon, los músicos negros y, en general, noctámbulos de mal vivir atrapados por el presente. Todo un derroche de fantasía, raíces copleras al son de sonidos transatlánticos de contrabajo vacilón y batería sincopada. Y con grandes dosis de sentido del humor, lo que siempre se agradece.

La fusión de estilos musicales existe desde que el mundo es mundo y sonaron los primeros tambores de guerra. Claro, cuando hablamos de fusión, hablamos de un ensamblaje en su justa medida, respetando estructuras musicales, pero sobre todo hablamos de una búsqueda hacia algún lugar nuevo, un camino por recorrer. Es lo mínimo que se despacha en la creación, una búsqueda. La gran paradoja de nuestra era es que la supuesta democratización de la información debiera proporcionar múltiples caminos vitales , pero la verdad es que ocurre todo lo contrario y las visiones se unifican en las redes sociales, dirigidas por mercaderes , paralizando nuestros pasos en atroz descenso creativo. ¿Y por qué cuento este rollo random, os preguntaréis? Pues para animaros al mestizaje, a caminar hacia donde os lleven vuestros zapatos. Sin escuchar a los ortodoxos, libres como Flores del Mississippi. Entreverados como un pitufo mixto, que fusiona jamon cocido y queso, respetando la estructura original de meterlo todo entre dos panes.

Todo un espectáculo la puesta en escena de la banda, coplas españolas populares arregladas de modo jazzístico, algunas incluso interpretadas en el idioma de Shakespeare. Entraremos dando un paseíto desde Calle de La Victoria por el túnel de Alcazabilla tarareando María de la O y saldremos al otro lado del Mississippi, con la piel más oscura si cabe, intercambiando arte y tronío con copleros como Charlie Parker, Louis Armstrong y Duke Ellington. Una bonita ensoñación, sólo posible en esta Málaga, la de las cien tabernas y ninguna librería ¿te lo vas a perder?