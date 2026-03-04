Regina y la gota de agua

Regina, apelativo propio femenino de raíz latina cuyo significado es ‘reina’ o ‘regia’, alude a la nobleza y al poder femenino. Si mencionamos este nombre como símbolo de fuerza, no nos debe sorprender que el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera lo haya seleccionado para designar a la borrasca número 17, la cual hace de este tren de borrascas semejante, aún a principios de marzo, al BHP Iron Ore australiano – el ferrocarril más largo de mundo con más de siete kilómetros de largo-. La Aemet ha activado por el paso de Regina el aviso amarillo por lluvia y tormentas en Málaga para hoy miércoles, donde el granizo y las acumulaciones de barro por el polvo africano son protagonistas en la antesala del 29 Festival de Cine.

La metaforización de la gota de agua en la obra de Javier Marías equipara la voz percibida de forma peculiar a una gota de agua que penetra en todo ámbito y lo va traspasando muy lentamente: «como la gota de lluvia que va cayendo desde el alero tras la tormenta, siempre en el mismo punto cuya tierra o cuya piel o carne va ablandándose, hasta ser penetrada y hacerse agujero o tal vez conducto»- nos advierte Marías-. Hace unos días, el proyecto CaixaForum Málaga dio un paso decisivo con la selección de las constructoras para iniciar las obras: Sacyr y la firma malagueña Guamar llevarán a cabo la construcción de este espacio de vanguardia proyectado a la cultura, la ciencia, el arte y la educación. Una gota de agua dará forma al edificio, siendo éste «el más singular» y «el mejor de España», según matizó su presidente, Isidro Fainé. La apertura de este nuevo referente cultural está prevista hacia 2027. Bienvenida esta lluvia de florecimiento.