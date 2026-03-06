Érase una vez

«¡Paren el mundo, que yo me bajo!» es una de las declaraciones más citadas de Groucho Marx. Indica una de las posibilidades que se abren hipotéticamente al individuo en las sociedades industriales avanzadas, al constatar el colapso de las condiciones que las han hecho posibles. Tal vez habría que hablar en pasado, dado que el mundo que ahora mismo habitamos, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 que sufrimos –casi en silencio, como las hemorroides-, es más real que nunca. No sé si se han dado cuenta de que aquella situación traumática para toda la humanidad que muchos vivimos y en la que también muchos, murieron, está cada vez más lejos y pronto pasará a la historia, si es que no dormita ya en ella en estado de hibernación como «Alicia en el ‘país de los aranceles’».

El filósofo de Coín y socio de honor de la Asociación Andaluza de Filosofía, Javier Muguerza, afirma que el de utopía es un concepto intencional (‘Desde la perplejidad’, 1990). Se trata de «ciertas intenciones relacionadas con la realización de la convivencia social», y estos ideales irrealizables, aunque deseables, de transformación social tienen dos componentes: por una parte, la denuncia de los problemas con los que se enfrenta la sociedad contemporánea; por otra, la propuesta de una sociedad ideal. Lo cierto es que estamos hartos de denuncias y huérfanos de propuestas asequibles.

Y resulta que, en noviembre de 2010, tuve el placer de escuchar la ponencia del profesor Félix Duque titulada El concepto de utopía. Los artistas y la ciudad ideal: de Platón a la contemporaneidad. Desde las Utopías renacentistas a la Revolución de 1789 y a las ingenierías socialistas y positivistas del siglo XIX en el marco del curso de especialización ‘Utopías de las Vanguardias’, que organizaran el Museo Picasso y la Universidad de Málaga en aquellas fechas ya muy lejanas. Muchas de las ideas que aquí expongo siguen su línea argumental.

Para el profesor Duque, el fin de la Modernidad entraña la fusión perfecta de la utopía social y la utopía tecnocientífica. Se ha llegado, en definitiva, al fin de los tiempos, al fin de la Historia. Y el momento presente, como subrayara Herbert Marcuse (‘El final de la utopía’, 1981) es fiel testigo de una verdad redundante sobre las posibilidades histórico-sociales de la Humanidad: «hoy día toda forma del mundo vivo, toda transformación del entorno técnico y natural es una posibilidad real». Hoy es también una posibilidad real, que la mayor parte de la Humanidad no tenga que trabajar para vivir, gracias al desarrollo tecnológico, y muy pocos dan la bienvenida a esta sabia ocurrencia. En lugar de esto, lamentan el advenimiento futuro de una sociedad en la que las máquinas ‘trabajen’ para nosotros. Lo importante, es que las máquinas no nos quiten el puesto de trabajo. Y subrayan que no hay otro final para la utopía que la aniquilación de la especie humana a manos de su propia estupidez.

Por otra parte, cabe preguntarse si la utopía, ese concepto intencional vinculado a ideales irrealizables, pero deseables, implica siempre la presencia de una semilla crítica y revolucionaria. ¿Puede haber utopía sin revolución? ¿Podemos asistir a una revolución que no esté alimentada por la utopía? ¿El fin de la Historia es, también, el fin de la utopía y de la revolución? En cualquier caso, no podemos perder de vista que, al hablar de utopía y revolución nos adentramos en la relación problemática entre teoría y práctica a la que aludía, con un profundo lamento, la undécima de las Tesis sobre Feuerbach del barbado Karl Marx: «Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». El surrealista André Bretón completó la idea: «Marx dijo ‘transformar el mundo’; Rimbaud dijo ‘cambiar la vida’; estas dos consignas son para nosotros una y la misma». Por cierto, tengo entendido que el poeta Rimbaud se dedicó al tráfico de armas toda su vida, tras ‘colgar’ la pluma de sus versos a los 19 años.

Aunque parece improbable que Platón, Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon, Butler, Cabet, William Morris, H.G. Welles y tantos otros pensaran que podrían ver encarnados en el todo social sus ideales de perfección, lo cierto es que las modificaciones y reformas que propusieron en su día, tras sus aceradas críticas a la sociedad de la época, denotan una intención revolucionaria y una actitud de compromiso activo con ‘cambiar la vida’ en la medida en que pueden crear las condiciones necesarias para el cambio. A fin de cuentas, pienso que la clave de todo este enjambre cognitivo está en los conceptos de esperanza y transformación, tanto individual como social.

¿Es posible todavía el retorno de las utopías, o tal vez sea demasiado tarde?, se pregunta el profesor Félix Duque. Los ‘integrados potenciales’, es decir, aquellos que comulgan con la ideología dominante en un determinado modo de producción, como el sistema capitalista neoliberal, padecen continuos raptos de frustración, pues crean paraísos con su imaginación de los que se sienten excluidos. Se trata de paraísos tan quiméricos como el de la ‘eterna juventud’ o ‘la edad de oro’. Este es el caso, por ejemplo, de la utopía anarco-capitalista del filósofo norteamericano Robert Nozick (1938-2002), quien postulara la creación de un ‘estado mínimo’, que se limitaría a la protección de los derechos inviolables de los ciudadanos a través de la recaudación de impuestos, la regulación y el control de la educación y la sanidad, y la defensa a ultranza de un estilo de vida individual rabiosamente libre. Gran parte de esta propuesta alimenta la voracidad trumpista y define, por vía negativa, las ansias imperialistas de Putin o de Xi Jinping. Para Félix Duque, «dicho estado surgiría, por así decir, espontáneamente, a partir de la asociación voluntaria de grupos de individuos en agencias de protección, las cuales –por un proceso casi sociodarwinista, aunque supuestamente pacífico- llevarían con el tiempo a la dominación de unas sobre otras, hasta que al final sólo quedaría una Agencia, la cual integraría a todas las demás: tal sería ese estado mínimo».

La utopía de Nozick implica también una interesante propuesta lúdica, dado que dentro del estado mínimo es posible la convivencia pacífica de grupos tan variopintos como los boy-scouts, los seguidores de diferentes credos religiosos y sectas, los clubs deportivos o las comunas hippies, por ejemplo. Además, las utopías relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo los pasos de la utopía de Francis Bacon o de la Ciencia Unificada por la que suspiraban los neopositivistas del Círculo de Viena, y en sintonía con las consecuencias que se pueden derivar del conservadurismo de Nozick, tienden a la destrucción de la naturaleza, al sacrificio de ésta en detrimento de su conversión en algo completamente artificial, en los ámbitos industrial, social y comunicativo, así como a la transformación metamórfica de la condición humana en una sociedad libre y tecnológicamente avanzada, una sociedad libertaria que juega únicamente el papel de ‘marco’ para la utopía.

De este modo, como recordaba el profesor Duque en su memorable conferencia, integrados como el norteamericano Kevin Kelly, fundador y director ejecutivo de la prestigiosa revista Wired, confiaban, ya en 2010, en el advenimiento de ‘technium’, de una nueva fuerza matriz capaz de revolucionar las condiciones de la vida en la tierra. Declaraba en el año 2010: «¿No es eso lo que debe ser, que los ricos pongan las bases del desarrollo de tecnología barata en favor de los pobres? (…) El desarrollo tecnológico se da entre lo común y la ubicuidad, entre los que lo tienen-después y ‘todos los que lo tienen’. Cuando los críticos nos preguntaban a los defensores de Internet, qué iba a ocurrir con la fractura digital, yo respondía ‘Nada’, y añadía un desafío: ‘Si quieres preocuparte por algo, no lo hagas por la gente que está generalmente desconectada. Esta gente va a interrumpir más deprisa de lo que piensas. En lugar de eso harías bien en preocuparte sobre lo que vamos a hacer cuando todo el mundo esté en línea».

No obstante, también hay pensadores actuales –este es el caso del ‘filósofo pirata’ Amador Fernández-Savater y su paradigma del ‘habitar’ o del activista de la ecología social, afincado en Málaga, Floreal M. Romero (‘Actuar aquí y ahora’, 2019) por ejemplo- que apuestan por proyectos de transformación individual y social deseables y asequibles, al menos provisionalmente. No se trata de fantasías irrealizables ni de cambios cosméticos, sino de esperar al momento en el que la situación alcance la madurez suficiente para el desarrollo de los factores objetivos y subjetivos presentes en los viejos y nuevos gérmenes críticos y revolucionarios. Mucho mejor que confiar en el efecto benéfico de la guerra o de destapar, de forma sesgada, secretos oficiales sobre la presencia ausente de los alienígenas o sobre la trama del 23 de febrero, con la intención nada secreta de reescribir la historia.