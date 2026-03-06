Subíamos la calle a ritmo constante, yo siempre de la mano de mi abuelo Narciso. Había primero un pasillo que me parecía muy largo, con todos los nichos a derecha e izquierda, varias filas una encima de otra y flores de plástico asomando. Me lo pasaba bien, allí podía corretear, aunque no solía hacerlo. Él apenas hablaba y yo lo observaba y, en el fondo, imitaba sus movimientos de solemne ceremonia. No sé de dónde lo sacaba, pero aparecía siempre un trapo blanco que cogía de una esquina con la mano derecha y crujía seco en el silencio cuando lo sacudía una vez, y un bote de limpiacristales. Había cogido los jarrones con las flores, las fotografías de esa niña sonriendo a cámara y retirado todas las acículas que habían caído alrededor. Me daba el trapo y me ponía a abrillantar cada florero, solo eran un poco más grandes que mi mano pueril. Soplaba cada esquina, cada recodo de ese nicho, de arriba abajo, de izquierda a derecha, siempre el mismo orden. Humedecía el trapo muy despacio, y limpiaba el cristal de la tumba con esmero y tanta dignidad, que incluso ahora se me eriza el vello de la nuca solo de recordarlo. Creo que pasaban unos minutos. Reordenaba las flores y me pedía los objetos nombrándolos: el marco dorado, el jarrón blanco, la foto pequeña, la cruz de madera, el otro jarrón, la Virgen del Carmen. Cada foto, besada; por el resto, presignado. Cuando nos poníamos de pie todavía se escuchaba menos; me parece que los árboles se paraban y el aire se sentaba. Vamos, que la abuela espera, me decía. Ella nunca venía. Me sentía muy querida, aunque mi abuelo apenas hablaba conmigo los días de esos paseos. Hoy me sirve de herencia viva, que es lo que más me importa.

Acícula es como se llama a la hoja de pino en botánica. Se agrupan en ramilletes y, al secarse, caen al suelo formando esa alfombra que pincha cuando pisas con los pies desnudos. Me fascina que no sean hojas al uso como las de un olivo o un algarrobo, sino que sean hojas que se han adaptado a la sequía de una manera extraordinaria. Apenas pierden agua luciendo así. El origen de la palabra habla de algo que pincha y es alargado, y lo simbólico de ello es que la acícula no es una hoja debilitada aunque sea muy fina, sino una hoja especializada. Comparte campo semántico con lo que atraviesa, lo que penetra, lo que marca. No es una palabra blanda, tiene filo fonético. Igual que la historia familiar, que atraviesa, que penetra y que marca hasta que te vas. El acento en la herencia viva no es la tradición que se repite, es la herencia que se transforma sin quebrarse. La lengua, la memoria, los gestos, los valores y todas, todas las heridas que decidimos actualizar con conciencia. Heredar en vida implica responsabilidad, discernimiento y proyección. No todo lo que se hereda merece perpetuarse, hay lealtades invisibles que conviene revisar. No puedo obedecer sin más, porque heredar no es obedecer. Me ha hecho falta tener la opción de elegir qué va a continuar y qué termina conmigo. Tampoco todo es un recuerdo honrado, a mí también me ha tocado romper dinámicas familiares que nos enfermaban a todos y, en ese sendero, algunos se quedaron y otros se fueron. Lo vivo ha de evolucionar y las reliquias emocionales familiares, que queden bien en los muebles y en los baúles si no ceden al propósito de avanzar.

A mí me sirvió el ritual de la pulcritud de mi abuelo, pero también modificó mi ADN emocional. Lo hizo extensible al último y más certero golpe: la muerte de su hija pequeña. Y así lo hizo para poder transitarlo, aunque no pudiera ni quisiera verbalizarlo. Me dijo con sus acciones que era importante recordar a nuestros muertos y que el lugar de su descanso eterno debe ser limpio y ordenado. No solo de aspecto, sino en deferencias.

El cementerio puede ser un sitio para llorar y drenar un trozo de la pena grande. Porque luego cruzarás la puerta de hierro forjado del Cementerio de San Miguel de Málaga y volverás al mundo de los vivos con toda la herencia en vida y todas las acículas del Mediterráneo pinchándote los pies. Y si te duele, será que estás vivo.