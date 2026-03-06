El Palo: ¿Irán?

El Ayuntamiento de Málaga pretende descongestionar de turismo el centro de la ciudad y, para ello, planea ofrecer alternativas atractivas en algunos de los barrios castizos del municipio. Por ejemplo, El Palo, con un plan de inversiones conjunto con la Junta de Andalucía con el que se pretende una renovación urbana y de infraestructuras. Ante esta noticia, tengo dos cuestiones y media que comentar. La primera, que tiene guasa que la renovación del paseo marítimo de un barrio sólo se aborde por el Ayuntamiento desde la óptica de la atracción de turistas, como si los vecinos no mereciesen que sus calles y parques sean de primera calidad. Parece que el mensaje que se envía es que, de no ser necesario poner remedio a la saturación del centro de la ciudad, los vecinos de El Palo no serían dignos destinatarios de esas inversiones ni tendrían derecho a un barrio remodelado y moderno.

La segunda, que el negocio del turismo no va a encontrar saciedad. Ningún barrio está a salvo, pues el negocio del turismo sólo se detendrá cuando sature la ciudad al completo, hasta el punto de hacerla olvidar su esencia y, entonces, deje de ser atractiva para visitantes.

Es evidente que el turismo produce riqueza, y es bienvenida, pero los malagueños hemos aprendido que plegarse sin límite a la voluntad del turista sólo por sus monedas termina borrando la esencia de la ciudad. Ya veremos si los turistas irán a El Palo. Y hablando de Irán, aquí viene la otra media cuestión que quería comentar: si no estamos dispuestos a vendernos sin límite a los turistas, por mucho dinero que tengan, tampoco habremos de arrodillarnos al más odioso de todos ellos, a Donald Trump, por más que nos amenace con romper relaciones comerciales. ¡Con la cara que tienes, mostro!