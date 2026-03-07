Día internacional de la mujer, 8 de marzo

En estas fechas, con motivo del 8 de marzo, es obligado hablar del Día Internacional de la Mujer, a pesar de las vicisitudes que nos atenazan. Celebrar este día reivindicativo es un claro síntoma de que hay tarea pendiente para conseguir la igualdad, a la vez que se homenajea a quienes trabajan y han trabajado por ella a través del feminismo.

Es necesario aclarar, o puede que lo sea para alguna gente que no acaba de comprender y entender el concepto de feminismo, que el diccionario de la RAE lo define como el «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre». También, en una segunda acepción, lo concreta como el movimiento que lucha por la realización efectiva de esta igualdad en todos los órdenes de la vida; o sea, hablamos de un derecho a defender. Por tanto, la palabra feminismo tiene una doble acepción, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la lucha para conseguirlos. Machismo y feminismo, no son pues, dos elementos antagónicos o antónimos, dado que el machismo se recoge en la Constitución como un delito y el feminismo es un derecho igualitario.

No es necesario repasar la historia para comprobar y ver hasta qué punto la mujer ha sido marginada a través de los tiempos. Son muchos y variados los hechos y argumentos que lo evidencian. Si bien es cierto que su rol social ha ido cambiando conforme las sociedades han evolucionado, o involucionado, hasta desembocar en el presente. La antigua Grecia, la Roma clásica y, posteriormente, desde la Roma cristiana en adelante, las religiones toman un especial protagonismo en la marginación de la mujer, bien sea el cristianismo o el islamismo con un patriarcado machista que las mantiene sometidas al poder del hombre.

La lucha de la mujer a través de la historia

En esa transición histórica han sido muchas las mujeres que han luchado y reivindicado su derecho a la igualdad con el hombre. Si hablamos de la Grecia clásica, se da un interesante relato de confrontación entre el hombre y la mujer, en la comedia Lisístrata, de Aristófanes (siglo V a. C.), donde se encuentra un referente literario de esa lucha. La protagonista, Lisístrata, encabeza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que pongan fin a la guerra. No plantearía yo la obra de Aristófanes como un ejercicio de libertad de la mujer, sino como un acto de fuerza y poder desde la asimetría, para exigir a los hombres concluir una guerra.

Pero ya metidos en faena habría que aludir a una interesante nómina de mujeres que se dejaron la piel y/o ejercieron una labor primordial en ese proceso de lucha que el feminismo ha llevado a término a lo largo de los tiempos.

Para mí es de resaltar el caso de Hipatia de Alejandría (370-415), que es uno de los más reseñables. Fue una científica, matemática y astrónoma, icono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer. Tuvo la mala suerte de vivir en una época donde se anatemiza, con especial virulencia, la cultura clásica desde la religión cristiana. El fanatismo religioso acabó cruelmente con su vida y con la propia biblioteca de Alejandría, destruyendo gran cantidad de documentos y obras de especial trascendencia histórica.

La mujer en el mundo de la literatura

Siguiendo con el mundo de la cultura, literatura y el conocimiento, vedado a la mujer hasta épocas recientes, y referidos a la iglesia, romperé una lanza en favor de Santa Teresa de Ávila o de Jesús y sor Juana Inés de la Cruz. Con su brillo en el mundo de las letras tuvieron sus más y sus menos con la jerarquía eclesiástica, incluso la Inquisición, pero dejaron su impronta en la literatura de lengua hispana rompiendo esquemas marginales de la mujer en la iglesia. Sor Juana Inés de la Cruz fue considerada por Dorothy Schons, «la primera feminista en el Nuevo Mundo», yo añado a ello su dificultad por la condición que conlleva profesar la religión. Por cierto, tuvo un encontronazo con el obispo de Puebla que le recriminaba no dedicarse a temas propios de la fe, como debe hacer una mujer, sino a la ciencia y la filosofía. Sor Juana contesta con el texto «Respuesta a sor Filotea,« donde defiende su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Un poema suyo que me parece de especial relevancia es ‘Hombres necios que acusáis’.

Sin dejar el tema de la intelectualidad, en un estudio biográfico que realicé sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, la escritora hispano cubana del siglo XIX, publicado en el libro ‘Voces perdidas, voces olvidadas’, compilado por María Isabel Castro y Roberto J. Martín, y editado por Ediciones del Genal, dejé constancia de la marginación e infravaloración de la mujer en el mundo literario a lo largo de los últimos siglos. Me permití extraer interesantes datos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde se relacionan los autores fundamentales de la Literatura Castellana, concluyendo que desde el siglo XI hasta el XX, aparecen 109 hombres y solo 11 mujeres. Todas ellas se ubican en los siglos XVIII (1), XIX (5) y XX (4), salvo Santa Teresa de Jesús que vivió en el siglo XVI.

La concepción machista de la RAE

Señalo también, que la primera mujer propuesta para ocupar un sillón en la RAE fue Gertrudis Gómez de Avellaneda (Tula) en 1853, siendo rechazada su candidatura por los misóginos académicos que consideraron que una mujer no podía ocupar esa dignidad, aunque su fama y reconocimiento fueran patentes. Incluso, al escritor José Zorrilla, se le adjudica una frase contundente, pues dice que la mujer que escribe es «un error de la naturaleza».

Y no fue hasta 1979 cuando una mujer pudo entrar en la RAE, es Carmen Conde. Antes había quedado también desechada, en tres ocasiones si mal no recuerdo, Emilia Pardo Bazán de la que cabe resaltar su propia identificación con la defensa del feminismo, pues se definía a sí misma como feminista radical: «Yo soy una radical feminista; creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer». Posteriormente también se rechazó la candidatura de María Moliner, lexicógrafa y autora de su interesante diccionario del uso del español. En la actualidad son 11 las mujeres de 46 miembros de la RAE (24%).

Libertad, igualdad y fraternidad

Dentro de la lucha social y política, la Revolución francesa, que bebió del llamado Siglo de las luces, o Ilustración, trajo otra corriente de protagonismo y libertad de la mujer. En 1791, redactado por Olympe de Gouges, se proclama la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que viene a equiparar los igualitarios derechos de hombres y mujeres.

El siglo XIX tiene una especial relevancia, dado que afloran poderosos movimientos reivindicativos sobre la igualdad. Se consolida el movimiento sufragista. Importante aportación tuvieron Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott reivindicando las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer.

Aparte de las figuras ya aludidas, no quisiera olvidarme de mencionar otras mujeres que dieron impulso, con su aportación intelectual y actividad a la lucha por la igualdad, como son: Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Angela Davis y Judith Butler. Así como Flora Tristán, Emmeline Pankhurst, Betty Friedan, Angela Davis, Judith Butler, etc. Pioneras en España fueron: Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Victoria Kent o Federica Montseny, primera mujer ministra en España, anarquista y activista.

La aportación de Friedrich Engels

Finalmente, me siento obligado a evocar a Friedrich Engels, y su ensayo ‘El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado’ publicado en 1884, que, enmarcando la sociedad desde la perspectiva antropológica y cultural, ejerció de soporte teórico a los primeros grupos feministas en el movimiento obrero y el anarquistas, que reivindicaban, desde el neomaltusianismo, la procreación consciente del proletariado, la separación entre sexualidad y reproducción, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad sexual, la promoción de la planificación familiar, el cuidado de los niños así como el uso y difusión de métodos anticonceptivos artificiales. Una propuesta revolucionaria rompedora con los esquemas tradicionales, liberando a la mujer, a través de una nueva concepción de su rol social y familiar. Abriendo las puertas al protagonismo de la mujer en la gestión de su propia entidad, sus derechos y libertades.