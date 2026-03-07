‘Feminismo’, cuando la burla se resignificó

Todavía, por desgracia, es habitual entre quienes, en una ignorancia voluntaria, hacen por no conocer la definición de diccionario de ‘feminismo’, atacar la propia palabra por compartir semántica con ‘femenino’. Lo confunden malintencionadamente con hembrismo, y a veces, en un alarde de dudosa creatividad, proponen que se sustituya por ‘igualismo’.

Prefiero creer que sucede porque desconocen de dónde surgió y la historia tras la palabra. Fue en una tesis médica sobre tuberculosis, allá por 1871, obra del doctor Ferdinand-Valère Faneau, que señalaba que los tuberculosos solían tener rasgos ‘infantiles y feministas’, como cabello fino, largas pestañas, piel blanda o barba escasa. No fue el doctor quien le dio un uso frívolo, sino un periodista de entonces, Alejandro Dumas, hijo del célebre escritor.

Aquella tesis fue muy conocida, pues la tuberculosis apenas acababa de ser descubierta como enfermedad, y Alejandro adoptó el término para referirse así a aquellos hombres que apoyaban la causa de aquellas mujeres que exigían igualdad en derechos civiles, políticos y en el acceso a la educación superior. Según Dumas, en un intento de ridiculizarles a través de panfletos y propaganda, esos hombres corrían el «riesgo» de padecer lo mismo que los tuberculosos, pues aquella postura era ‘contraria a la virilidad’. Masculinidad frágil dando lecciones de masculinidad, ¿le suena?

Aquellas sufragistas, como tantos movimientos que han luchado por sus derechos a lo largo de la Historia, les arrebataron aquel concepto nacido para ridiculizar a los hombres que las apoyaban, e hicieron suya la palabra, resignificándola frente a aquellos que hoy siguen entre nosotros.