Bondage de la derecha sumisa

Ahora, mi alcalde dice que donde dijo Diego dice digo y que no está en contra de la regularización de los inmigrantes ilegales, y es que el obispo, que ya ha tomado partido, y algunos grupos, le han regañado por su voto y el de los suyos contra la política del Gobierno, hasta ahí podríamos llegar, que el alcalde esté contra la política sanchista, por favor, qué cosas. Por eso, creo que Paco de la Torre sabe por qué partido se presentará en realidad, y qué partido representa él, que no es lo mismo, y es que si algo tienen los políticos es un increíble maletín de maquillaje de la señorita Pepis.

Pero mientras unos se acercan, otros se alejan, me refiero a Sánchez de los USA, y veta las bases de Rota y Morón en los ataques de Trump al régimen tiránico de Irán, y también se distancia de las iniciativas europeas para reforzar la seguridad vía disuasión nuclear (francesa), eso sin hablar de que no llega al cinco por ciento del PIB en Defensa, y emite otras señas de identidad de extrema izquierda. No es menos cierto que preside un gobierno en el que hay comunistas, el único país de la UE en el que sucede este hecho insólito. Sabemos que el principio de la singularidad en física es un punto de densidad infinita donde las leyes físicas (conocidas) fallan, aquí también. En estas circunstancias, siempre me acuerdo de Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN de 1995 a 1999, y que ordenó bombardear Yugoslavia el 24 de marzo de este último año, hasta junio, y sin autorización de la ONU, ¿le decían entonces los socialistas «no a la guerra» a su compañero?

Ítem más, el Gobierno español ha dado luz verde a la venta y exportación de ocho aviones de transporte militar Airbus C295 a la Argelia socialista en el primer semestre de 2025 y por un importe de 385,2 millones de euros, esto para que el presidente Tebboune no tenga celos de Marruecos. Claro, los marroquíes, que le tienen cogida la medida al susodicho, no solo el teléfono, se indignan porque la venta se hizo con mucho sigilo, aunque nos hayamos enterado, claro.

Pero lo más importante y, sin embargo, ha pasado con poco escándalo -hay tantos que ya no hay sitio- es la reciente publicación del acuerdo al que llegaron la Unión Europea, Gran Bretaña y Gibraltar -España no estaba ni se la esperaba, como al general Armada en La Zarzuela-. La apertura de la Verja en 1985 -unilateral por parte de España-, el paso sin pasaporte, más líneas de teléfono, ventajas en la Seguridad Social, tráfico fluido en frontera, manga ancha en las restricciones de vuelos, etc., aunque son pasitos no solo achacables a los socialistas, sí son de su copyright. España es un país encantador con los demás países, con los intereses españoles no tanto. Pero quería llegar a la base militar de la Roca, que seguirá en las mismas condiciones después de este tratado, y es que siempre estuvo al margen de cualquier negociación. Ya me gustaría que mi Gobierno me defendiera como otros gobiernos defienden a sus nacionales.

Pero lo importante, ya pasada la Línea, es que los Goya no nos han defraudado, han estado como siempre, y ahora los tenemos aquí, en Málaga, digo a los actores y directores y resto de la farándula, que siempre los cómicos han recomendado el bondage a la derechita sumisa, práctica sexual que, como ustedes saben, está basada en la inmovilización del cuerpo de la pareja, sea con bridas, esposas, en fin…, esto forma parte del BDSM. Pero como de pan también vive el hombre, en esta ocasión almorzamos en Charolais, Fuengirola. Muy ricos los chipirones en su tinta, y la bodega destacable.

Que no se me olvide que Antonio Nadal, catedrático de Historia Contemporánea en Málaga y refundador del PSOE -algunos cambian la E por la W- en la provincia, nos ha dejado, después de medio siglo, para regresar a Granada, donde nació y en cuya Facultad de Letras –«bellísima», como siempre dijo- hizo sus primeras armas en el oficio del pasado reciente. Octavio Paz nos recordaba:

Ni el sueño y su pueblo de imágenes rotas,

ni el delirio y su espuma profética,

ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan.

Más allá de nosotros,

en las fronteras del ser y el estar,

una vida más vida nos reclama.