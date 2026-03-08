Un olvido a un héroe

Decía el presidente Kennedy: «Una nación se revela no solo por los hombres que crea, sino también por los hombres que honra».

Se han cumplido ya varios años desde que la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez y Gallardo, Conde de Gálvez solicitó a la Junta de Andalucía el galardón de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo para el personaje que da nombre a nuestra asociación.

Bernardo de Gálvez no es una figura cualquiera de nuestra historia, es una figura singular de la misma, no solo porque como comandante en jefe de sus fuerzas fue un general invicto, sino por la trascendencia que supusieron sus éxitos.

Los Estados Unidos de América, una de las naciones más poderosas de la tierra, deben su existencia a la labor que, durante años, ejerció Bernardo de Gálvez. Sus victorias sobre el ejército británico para desalojarlo primeramente de las orillas del rio Misisipí y posteriormente de la Florida con la batalla fundamental de Pensacola permitieron la libertad de acción necesaria para que el General Washington no tuviese que preocuparse de sus flancos sur y oeste y pudiese centrar sus esfuerzos en la zona este.

Pero, no solamente actuó en el ámbito miliar, sino que el apoyo logístico suministrado al ejército rebelde permitió que la lucha de éstos sobre los británicos pudiese tener una salida victoriosa. Sin entrar en grandes detalles, exclusivamente la cantidad de dinero que se entregó al ejército norteamericano previo a la decisiva batalla de Yorktown, documentada recientemente por D. Manuel Olmedo, sería suficiente para que se le pudiese considerar como la figura fundamental de España en aquel conflicto.

Y los Estados Unidos de América han cumplido con la persona que les ayudó a lograr su independencia, colgando, en primer lugar su retrato en el Congreso norteamericano y posteriormente concediéndole el título de Ciudadano Honorario de los Estados Unidos formando parte de una muy corta y selecta lista de personajes ilustres. Y sigue recordándolo: dentro de pocos años navegará por los mares un nuevo buque que llevará el nombre de «Gálvez» según confirmó meses atrás el Secretario de la Navy y por lo que nuestra asociación decidió otorgar el premio Bernardo de Gálvez al componente marítimo de las Fuerzas Armadas norteamericanas.

¿Y nosotros, qué hemos hecho?. Como nación, absolutamente nada. Y como autonomía tampoco.

Por supuesto quiero agradecer al Ayuntamiento de Málaga el conjunto escultórico que levantó en la actualmente denominada Plaza de Los Gálvez, cercana a la estación ferroviaria y el otorgamiento de Hijo Predilecto de la Provincia gracias a la Diputación Provincial, ambas a solicitud de nuestra asociación.

Nuestras autoridades locales y provinciales han sabido ver la importancia de realzar la figura de este macharatungo universal. Dentro de no mucho tiempo se iniciarán las obras del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez que se situará junto al Centro Cultural María Victoria Atencia gracias al esfuerzo de ambas instituciones. Esfuerzo que implica un gasto económico importante. Este Centro, si sabe dirigir su labor, puede convertirse en un referente para que estudiantes americanos, no sólo estadounidenses, vengan a España a conocer de primera mano cómo se inició de verdad la historia de su país y así apoyar el trabajo que muchas personas están realizando para ahuyentar de una vez la nefasta leyenda negra.

Puedo comprender que el otorgar un título como el de Hijo Predilecto de Andalucía a figuras actuales de cualquier ámbito implica una discusión para discernir a quién sí y a quién no. Pero, este no es el caso, se solicita a título póstumo, no se entra en competencia con ningún personaje de nuestros días. También podría comprender cierta duda si esta solicitud se produjese por primera vez, pero no, ya se han concedido estos galardones a personas fallecidas. Y no tiene coste económico alguno.

Tenemos además el agravante de que este año se cumplen los doscientos cincuenta de la independencia de los Estados Unidos, se van a realizar exposiciones por nuestra geografía, se va a levantar una estatua de D. Bernardo en Madrid, los norteamericanos y las asociaciones relacionadas con España en aquel país están preparando actividades para realzar su figura, alguna sociedad financiera española está también aportando fondos para que todo sea un éxito.

Un cuadro firmado por Raúl Berzosa está esperando ser colgado desde hace años en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué mejor ocasión para haberlo expuesto públicamente? Hijo Predilecto de Andalucía y Retrato. Una ocasión de oro desperdiciada.

Y además podía haber servido de ejemplo para que el Gobierno de España, a la vista de la honra que le profesa su pueblo natal, la capital de la provincia, la Diputación y la Autonomía, pudiese reaccionar de alguna manera, por ejemplo dando a conocer su figura en los textos que estudian nuestros estudiantes y que dejase de ser un desconocido para la gran mayoría de españoles.

Me vuelvo a preguntar ¿Por qué? ¿Qué nos pasa?

Ignoro si este lamento pueda servir para que nuestros gobernantes autonómicos reaccionen de alguna manera, ojalá sus decisiones vayan encaminadas a corregir este error y podamos decir con orgullo la frase que inicia este escrito.