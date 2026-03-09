Un estadio por 300 millones

¿Qué harías con cerca de 300 millones de euros? Es la pregunta que el pasado verano circulaba en Francia, después de que un ganador de Euromillones se embolsara un bote de 250 millones. No fue el único acertante de dicha cantidad en 2025. Tanto en mayo como en junio hubo otros dos acertantes que obtuvieron esa misma cantidad, récord histórico para este sorteo, en Austria e Irlanda. En España, el premio más alto se remonta a octubre de 2017 y tuvo como bote un montante de 190 millones.

Para dar contexto a lo que representan unas cifras tan mareantes podemos fijarnos, también aquí, en el fútbol de elite. Porque cerca de 300 millones de euros es lo que costó la remodelación del Metropolitano, hasta convertirlo en el feudo del Atlético de Madrid después del derribo del antiguo Santiago Calderón. Y esa misma cifra es la que se barajaba como inversión para ampliar La Rosaleda y mantener viva esa carrera, luego cortada en seco, para poder convertirla en sede de un Mundial por segunda vez en su historia.

Era de unos 300 millones de euros el presupuesto total de la Diputación de Málaga hace unos cuantos años, si bien es cierto que en la actualidad ya ha roto la barrera de los 500. Y son casi 300 los millones que el Real Madrid espera obtener por temporada con la renovación de los tres principales patrocinadores de su camiseta: Emirates, HP y Adidas.

Con 300 millones de euros pueden construirse en España cerca de 40 kilómetros de autovía, aunque ciertos tramos se disparan en precio cuando hay que sortear valles o montañas. Y con dicha cantidad prácticamente podría costearse la mitad del nuevo hospital de la capital malagueña, como apuntan los análisis presentados recientemente por la Junta de Andalucía.

Sigamos con el deporte, que es por donde íbamos. Son unos 300 millones de euros casi el doble de todo lo que ha ganado en premios durante toda su carrera Novak Djokovic. Recordemos que figura según la ATP por delante de Rafa Nadal, que se quedó en unos 116 millones, Federer, Murray y Carlos Alcaraz. El murciano ya aparece, con algo más de medio centenar de millones, entre los cinco con más ganancias. En ninguno de esos balances figuran los ingresos ni por publicidad ni en otros conceptos, como también se remarca siempre a la hora de comparar los rendimientos económicos de las mejores raquetas.

Algo más de 350 millones de euros por temporada es lo que promedia en ingresos la NBA. Ya decíamos que sólo por la camiseta son unos 300 lo que aspira a alcanzar el Real Madrid. Pero es curioso que uno de los equipos de la principal liga de baloncesto del planeta, los Golden State Warriors, duplicaron la temporada pasada y con creces la cuantía de toda la competición: 750 millones al cambio en euros.

Cambiamos al motor para contextualizar lo que podría costar un nuevo estadio en Málaga. Este fin de semana arrancaba sin suerte para los españoles el Mundial de Fórmula 1. Y este año vendrá marcado por el regreso de este gran acontecimiento del motor a Madrid. La inversión para hacer posible este proyecto requirió de más de 450 millones de euros.

El entorno del recinto ferial Ifema se ha transformado con el paso de los meses, hasta permitir el desarrollo de un circuito semiurbano. En la capital de España, esa magna inversión se ha podido sufragar, en buena parte, con el apoyo de la firma suiza Match Hospitality. Su capacidad para comercializar las áreas VIP le ha generado un retorno de 400 millones de euros a la propia organización. El impacto económico para la comunidad autónoma madrileña está aún por determinar con exactitud, si bien es cierto que en su momento se avanzó que la cifra de empleos generados rompería la barrera de los 8.000.

En buscar inversores o retornos para la construcción de una nueva Rosaleda anda la Costa del Sol. Por lo pronto, de las cinco ubicaciones inicialmente previstas, este domingo hemos sabido que dos se quedan por el camino. Junto a la opción de ampliar el actual estadio sólo restan las alternativas propuestas en la Ampliación de Teatinos y en San Cayetano.

Poco a poco se aclara un horizonte que, para el abonado del Málaga CF, aún muestra un nubarrón: ¿Quién pondrá sobre la mesa los 300 millones necesarios? n