El retorno de la juventud

Se habla de que los jóvenes regresan al debate público. En realidad nunca se fueron, por más que su voz pueda haber pasado relativamente desapercibida durante algún tiempo. El cambio natural de una generación a otra se ha hecho evidente en estos últimos años, a medida que la tecnología ha abierto nuevas posibilidades y el relato histórico de la Transición –la autoconciencia histórica de nuestra democracia– ha entrado en crisis. La irrupción de la juventud aporta una mirada nueva y tal vez una cultura distinta, con valores y referentes más o menos consolidados. Pero también nos habla de una reacción ante el malestar social. Del 15-M surgió una juventud que, desde la izquierda, reclamaba cambios estructurales en el país. Más adelante, los vientos viraron y una nueva generación empezó a ofrecer respuestas políticas mucho más a la derecha, no sólo en España sino en todo el continente. Las soluciones definitivas a cuestiones complejas nos llevan de retorno a planteamientos claramente populistas que, en cierta medida, subrayan la gravedad de los problemas que afrontamos.

La pregunta de fondo, sin embargo, es la cultura. ¿Trae la juventud una nueva cultura? En parte sí, como no puede ser de otro modo: sus traumas no coinciden exactamente con los nuestros, ni tampoco sus intereses. Pero, ¿no ha sido siempre así?

Sabemos que la palabra ‘cultura’ viene del verbo latino colĕre, que significa ‘cultivar’, dando a entender que la cultura se asocia con el cuidado: con el cuidado de la tierra, en primer lugar, aunque también con el de las calles, de las ciudades, de la propia alma… En este sentido, colĕre se contraponía a una vieja palabra griega que luego pasaría al acervo común de Occidente: acedia. La acedia, en su origen, hacía referencia al hecho de privar a un difunto de los ritos preceptivos. Cuando, en la Ilíada, el rey Príamo imploró a Aquiles que le entregase el cuerpo de su hijo Héctor, era precisamente para no caer en la acedia. Amar a alguien implica cuidarlo. La tradición cristiana posterior aplicará esta palabra al descuido del alma y señalará dos manifestaciones opuestas entre sí: la tristeza apática y la actividad incesante.

La pregunta que cabe hacerse entonces no es si la juventud tiene o no razón en sus demandas –muchas de ellas urgentes y legítimas–, sino si detrás de ellas podemos encontrar una cultura fuerte y exigente o si se trata de un mero estado de opinión. Las opiniones pueden cambiar de la noche a la mañana; sin embargo, la cultura es más estable, porque no se alimenta sólo de indignación o de algoritmos.

Se diría que el tiempo es lo que nos falta en una época marcada por la premura. En las redes sociales, cualquier alborotador se convierte fácilmente en un icono capaz de pervertir las raíces del debate público con sus gracietas baratas. La acedia, por su parte, se traduce en una distracción permanente y en un continuo zapeo entre estímulos y emociones. No hay mejor demostración de este mal contemporáneo que el scrolling maníaco de muchos de nosotros. ¿Cómo habitar plenamente el tiempo que vivimos? ¿Cómo protegernos de las modas agresivas y de la pérdida de valores?

Me gustaría contar con una respuesta, pero no la tengo. La tecnología ha transformado por completo los fundamentos de nuestra identidad y lo seguirá haciendo en el futuro. Isaiah Berlin decía que es imposible atrasar las agujas del reloj: no podemos volver atrás ni suspender el tiempo que nos ha tocado vivir. Aunque sí es posible decidir cómo habitarlo. Ninguna generación inaugura el mundo desde cero; cada una recibe una herencia y elige si la cultiva o la abandona.