Las estadísticas del uso de la IA muestran que ya no es una novedad, un juguete o una amenaza, sino una realidad imparable que alcanza con mayor o menor porcentaje prácticamente toda actividad humana. El mundo se ha transformado sin darnos cuenta en otra cosa. Y sin darnos ni siquiera cuenta de en qué otra cosa. Porque la IA no aporta en realidad nada nuevo, o ajeno, se camufla de humanidad en todas sus aplicaciones, todo es un poco como antes, pero digamos que mucho más que antes, como si hubiera más cantidad de todo. Más producción de lo mismo. El mundo se ha acelerado. Y eso está bien cuando sabes a dónde, pero puede ser fatal, como vayas sin rumbo.

Cuántos contratos ya hoy con intervención de la IA, cuántos aumentos, cuántos despidos. Me pregunto. Y cuántos precios fijados o descuentos, cuántos cálculos y conclusiones, cuántos artículos leídos y escritos. La IA ya no se ve porque está en todas partes. En los deberes entregados, en los temarios a estudiar. En las páginas que visitamos o el contenido que se consume, en los libros que lees y la música que escuchas, en la pequeña toma de decisiones y en toda la información que llega. Quién sabe en cuántas estrategias de empresa o creación de nuevas, en cuántos consejos privados, leyes o reformas, en cuántas noticias o acontecimientos, disputas y discursos, en cuántos objetivos para drones, en cuántos encuentros de aliados o enemigos. En cuántas bombas, en cuántas muertes. En cuántas guerras. Quién sabe en qué medida y de qué manera usan la IA los que se adentran en ellas.

Ahora se analiza más rápido y se decide pronto. Vamos al ritmo de procesamiento de IA pero la capacidad de comprensión no va tan rápido y el mundo se está volviendo también extraño, algo artificial.