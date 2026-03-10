Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Desde el siglo XX

José Jaume

José Jaume

«Teníamos interlocutores, pero los hemos matado»

Asistimos a un esperpento trágico desde que el 20 de enero de 2025 otra vez Donald Trump habita entre nosotros

Donald Trump

Donald Trump / l.o.

Conversación telefónica, a iniciativa del presidente, con un periodista norteamericano, me parece recordar, aunque es lo de menos, de la Fox, y Donald Trump, 80 años en junio, se explaya; a la pregunta de si en Irán tienen a alguien que pueda desempeñar el papel de palanganero (la definición es mía) que en Venezuela escenifica Delcy Rodríguez, responde: «teníamos tres o cuatro interlocutores, pero los hemos matado». Coño, qué clase de hombre han elegido los norteamericanos y nos han impuesto a todos para estar instalado, Dios mediante, en la Casa Blanca hasta el 20 de enero de 2029. La comparecencia que protagonizó el lunes en su nuevo salón de baile excede a cualquier intento de codificarla racionalmente. Habló de cuánto le gustan las cortinas doradas que ha elegido para su «hermoso» salón de baile, porque el oro le pone; de cómo avanzan ininterrumpidamente los trabajos para acondicionarlo a pesar de las molestias que el ruido de los obreros ocasiona a la «primera dama», pero que él, el presidente de los Estados Unidos, lo disfruta. Eso sí, minutos antes, anuncia que la guerra contra Irán durará lo que haga falta, y que lo mejor, lo más letal, se entiende, está por llegar. Lo asistentes, entre extasiados y anonadados, aplauden.

Eso es lo que hay, en ese despropósito se está transformando aceleradamente el mundo debido a quien en 14 meses mal contados ha originado crisis tras crisis: aranceles, Venezuela, Groenlandia, Cuba, Irán, tensiones sin parar y lo que está por venir, eso sin contar la de Dios es Cristo que ha desatado en el seno de los Estados Unidos, a la espera de las decisivas elecciones legislativas, las del martes después del primer lunes de noviembre, como cada dos años, ininterrumpidamente, ¿hasta ahora?, se han convocado y celebrado, acompañadas, cada cuatro, de la elección presidencial. Hasta qué lugar desconocido nos lleva Trump. Pues, francamente, parece que no hay manera de saberlo con cierta dosis de certeza: ¿frenar a China? ¿Jibarizar, se basta sin ayuda, a la Unión Europea? ¿Hacer de Oriente Medio un protectorado americano-israelí? ¿Garantizar por décadas la supremacía de Estados Unidos? Sucede que la Historia nos enseña que cuando te metes en una guerra no se sabe cuándo, cómo y en qué condiciones saldrás. Ejemplos: Vietnam, los norteamericanos se dejaron 50 mil muertos y perdieron; Afganistán, agujero negro para primero los rusos y después norteamericanos y europeos; Ucrania, que va para el quinto año de combates, con una sangría de seres humanos y recursos, en especial para la mafiosa dictadura rusa de Putin, descomunal, aunque también los europeos pagamos abultada factura. Más ejemplos: el desastre de Libia, destrozada por la intervención europea contra otro dictador asesino, Gadafi; su desaparición ha sumido al país en el caos. Europa se lo ha de agradecer al francés Sarkozy. Innecesario mencionar Irak. Todas las guerras. Todos los desastres. Turno de Irán.

Y en España exhibición de necedad política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, niega a los USA la utilización de las bases de Morón y Rota. No hay cobertura de Naciones Unidas. Se vulnera, y qué más da, la inexistente legalidad internacional. ¿Está Sánchez en el lado correcto de la historia? Al decir de PP y Vox, en absoluto. José María Aznar, Cayetana Álvarez de Toledo, Santiago Abascal execran al presidente con odio y desprecio (Feijóo pone un tuit, no da para más el hombre): lo encuadran con Hamás, con la repugnante (no en grado superlativo, sideral) dictadura teocrática de Irán, con cuanto es contrario a Occidente. Las inacabables idioteces políticas de la podemita Ione Belarra vomitan que Sánchez es «el presidente de la guerra».

Queridos (as): acontece que todo a la vez no puede ser.

TEMAS

