¿Cuándo acabará la guerra?

De la respuesta dependerán muchas vidas y nuestro bienestar futuro. Si se prolonga habrá una gran crisis económica. Según la plataforma predictiva popular Metaculus no finalizará a corto plazo. Trump no es un brillante estratega, sino un buen imitador que elige sus modelos. Putin sería uno de ellos y Netanhayu otro. Ambos han descubierto la utilidad de una guerra para perpetuarse en el poder, superando los riesgos (para ellos) de la democracia con la instauración de semidemocracias alimentadas por la excepcionalidad bélica. De ser así la guerra podría acercarse a las elecciones de noviembre, el hito de riesgo para su culo más próximo. Solo unas concesiones suficientes del régimen iraní (no improbables), un fuerte esfuerzo multilateral para presionar un armisticio (posible) y un debilitamiento de las expectativas electorales de Trump (no improbable) evitarían semejante desastre.