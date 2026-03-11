«Cuando hace frío la mayoría de las cosas van más deprisa, o llegan antes. Me refiero a las casualidades…» escribe Julio Medem en el guión de su película ‘Los amantes del círculo polar’. Deambulo por el Centro Histórico colmado de fotogramas en cada recoveco por la 29 edición del Festival de Málaga; estas instantáneas estáticas sin hacer uso de una cámara, se logran a través de la colocación de objetos sobre papel fotosensible – esta ciudad percibe bien ese plano- y posteriormente expuesto a la luz directa –la capital la advierte sustancialmente- y me abstraigo alrededor de una muchedumbre quienes habitan las calles efusivamente. En este certamen, serán las casualidades de Medem, el sábado 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Matemáticas, este año con el tema ‘Matemáticas y esperanza’, se celebran como un lenguaje universal que inspira a la comprensión, el optimismo y la cooperación en estos tiempos tan dramáticos que vapulean al mundo.

Reflexiono, ceñido a un gentío a quien observo y me contempla, sobre el maridaje entre el cine y las matemáticas. El cine revela situaciones colectivas e individuales en horizontes en los que el trance, el amor, la aventura, la ironía…nos conduce a contemplar la vida por medio de la imagen, los diálogos y la música. Las matemáticas permiten entender la realidad con números, figuras y correlaciones, operando con una lengua simbólica y formal. Simulan pertenecer a dos orbes distintos: la mirada íntima y seducida opuesta a la verdad lógica e indiferente aunque ambos universos confluyen. La planificación de una escena requiere una exactitud matemática. Dichosos días de cine.