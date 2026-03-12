El fin del orden mundial y los carajotes

A quién se le ocurre decretar el «fin del orden mundial basado en reglas». A Von der Leyen, claro. Como dicen en Cádiz, hay que ser carajote. Es que no se puede ir por la vida alocadamente decretando el fin del orden mundial. Lo decretas y te ponen verde, claro, menudo es el orden mundial para dejarse acabar por nadie. Tú eres un político o un periodista o un ingeniero y vas y decretas el fin del orden mundial actual y a lo que abocas al fin es a ti mismo. Von der Leyen, otrora prendada de Sánchez, ha sido atacada por tierra, mar y Twitter como si el orden mundial cayera sobre su cabeza. Ha sido incluso víctima de editoriales sesudos de la prensa tradicional que nadie lee. Que nadie lee los editoriales, no la prensa tradicional.

A la hora de redactar estas líneas, Von der Leyen ha reculado, dándose cuenta tal vez de que si decreta el fin del orden mundial basado en reglas está también decretando el fin de la idea de Europa unida, de la UE actual, de todo lo que la cimenta. Que es tanto como decretar el fin de su sueldo y su notoriedad y sus oportunidades de codearse con líderes. Un día eres joven y al siguiente estás metiendo en una columna la palabra ‘cimenta’, que es del verbo cimentar. Hay una cuenta en X que cada día publica una palabra que haya sido publicada por primera vez por el New York Times, yo no sé si la he empleado mucho, cimenta, de cimentar, pero el orden mundial se cimenta sobre todo en que quien tiene que defenderlo lo defienda.

Trump no es amigo de orden alguno, salvo si se trata de una orden militar que él mismo haya dado. La señora Leyen está justificando las agresiones que inicia Estados Unidos. Está además cometiendo una extralimitación y una injerencia. Hay gente capaz de cabrear a todo el mundo con una sola frase. En esto los columnistas la envidiamos. «Siempre defenderé el Derecho Internacional», ha dicho luego de verse acosada. Como quien dice que siempre defenderá la sopa de fideos o el legado de Ágatha Christie. Calladita está más europea.