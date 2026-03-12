La paz exige una nueva arquitectura mundial

Vivimos en una época de creciente tensión internacional. Conflictos armados, rivalidades entre potencias y crisis regionales se suceden con una frecuencia inquietante. Desde Oriente Medio hasta otras regiones del mundo, el sistema internacional se encuentra bajo una presión creciente.

Pero la historia nos enseña que las grandes crisis no solo destruyen; también transforman. En cada etapa de turbulencia, la humanidad ha avanzado hacia formas más amplias de organización. Las ciudades se unieron en reinos; los reinos, en estados; y estos, con el tiempo, comenzaron a cooperar a escala global.

Hoy, nos encontramos en un momento decisivo. Las relaciones entre las naciones ya no pueden basarse solo en rivalidad o intereses parciales. La economía, la tecnología, el clima y la seguridad son fenómenos globales. Una crisis en un país impacta a millones en todo el planeta.

Las instituciones internacionales nacidas en el último siglo intentaron responder, pero su capacidad es limitada. No basta con acuerdos entre gobiernos; se requiere un cambio más profundo. La paz duradera no se construye solo con leyes, sino con una transformación interna. Para que las naciones se unan, deben reconocer su humanidad común.

Como se ha dicho, «la tierra es un solo país y todos somos sus ciudadanos». La propuesta no es un gobierno autoritario, sino un marco democrático global, donde cada nación se sienta representada y donde las decisiones busquen el bienestar de toda la humanidad. Porque solo cuando asumamos nuestra unidad esencial, podremos eliminar las causas de división y construir un futuro donde la paz no sea un ideal, sino una realidad.