Opinión | Tribuna
Jamil Missaghian
La paz exige una nueva arquitectura mundial
En un mundo marcado por conflictos, la noticia destaca la necesidad de transformar las relaciones internacionales, reconociendo la interdependencia global en economía, tecnología y seguridad
Vivimos en una época de creciente tensión internacional. Conflictos armados, rivalidades entre potencias y crisis regionales se suceden con una frecuencia inquietante. Desde Oriente Medio hasta otras regiones del mundo, el sistema internacional se encuentra bajo una presión creciente.
Pero la historia nos enseña que las grandes crisis no solo destruyen; también transforman. En cada etapa de turbulencia, la humanidad ha avanzado hacia formas más amplias de organización. Las ciudades se unieron en reinos; los reinos, en estados; y estos, con el tiempo, comenzaron a cooperar a escala global.
Hoy, nos encontramos en un momento decisivo. Las relaciones entre las naciones ya no pueden basarse solo en rivalidad o intereses parciales. La economía, la tecnología, el clima y la seguridad son fenómenos globales. Una crisis en un país impacta a millones en todo el planeta.
Las instituciones internacionales nacidas en el último siglo intentaron responder, pero su capacidad es limitada. No basta con acuerdos entre gobiernos; se requiere un cambio más profundo. La paz duradera no se construye solo con leyes, sino con una transformación interna. Para que las naciones se unan, deben reconocer su humanidad común.
Como se ha dicho, «la tierra es un solo país y todos somos sus ciudadanos». La propuesta no es un gobierno autoritario, sino un marco democrático global, donde cada nación se sienta representada y donde las decisiones busquen el bienestar de toda la humanidad. Porque solo cuando asumamos nuestra unidad esencial, podremos eliminar las causas de división y construir un futuro donde la paz no sea un ideal, sino una realidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- La Semana Santa de Málaga también llevará la señal única a la Catedral y la Tribuna de los Pobres
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Málaga activa la transformación de Málaga Wagen con 95 viviendas y 28 VPO en la Carretera de Cádiz
- El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán
- Ibon Navarro, tras el Elan Chalon-Unicaja: 'Necesitábamos demostrar carácter
- Caos en la calle Mefistófeles: Málaga regresa a la circulación habitual en Teatinos tras dos semanas de prueba
- El Málaga CF evita La Rosaleda en Semana Santa y pasará el Miércoles Santo en Andorra