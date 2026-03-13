La Tranca. Establecimiento situado en el centro de Málaga, al final de calle Carretería. Es de esos contados lugares donde todavía puede respirarse algo de ambiente y esencia local y donde, tras la influencia de Baco, los parroquianos se lanzan a cantar como si esto fuera Málaga. Tras la barra, podréis encontrar a Lucho, un camarero de gran categoría que migró desde su Argentina natal en busca de mejores oportunidades al otro lado del charco. El sábado me comentaba que volvía de un viaje a Buenos Aires para visitar a su madre, que tenía algunos problemas de salud, lo que le había costado unos nueve mil euros. Acto seguido, se quejaba de que Málaga cada vez era menos Málaga y que nuestra esencia se estaba esfumando. Esto me hizo pensar. Qué injusto es el menosprecio continuo al migrante. No sabemos lo duro que es dejar a tu familia, que visitar a tu madre enferma te cueste el equivalente a seis meses de trabajo y que, encima, aquí tengas que aguantar miradas despectivas de los de siempre. Qué injusto es tener que aportar a la sociedad que te rechaza. A esos que siguen pensando que el amor a la patria se mide por las pulseritas que llevas en la muñeca, les digo que Lucho es más patriota que ellos, que venden la patria en cuanto pueden, ya sea explotando su vivienda heredada turísticamente en lugar de ponerla en el mercado para que sus compatriotas puedan vivir en su ciudad, ya sea prefiriendo entregar su soberanía a Estados Unidos en lugar de defenderla, incluso en el terreno de la diplomacia (como tengamos que coger las armas…). En fin, que por vecinos como Lucho tiene sentido ser patriota y defender esto. Por Lucho, lucho. Otros no lo merecerían, aunque en su DNI ponga que nacimos en el mismo sitio.