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Opinión | Málaga de un vistazo

Alejandro García Maldonado

Alejandro García Maldonado

Yo digo quién es el malo

El trumpismo repite lo que dijera George W. Bush con Irak y todos los presidentes anteriores en cada guerra iniciada por los EEUU: ellos son los buenos, y el resto son los malos. ¿Y si las más de ciento cincuenta niñas hubieran muerto por bombas iraníes en Wisconsin? ¿Y si el asesinado hubiese sido el Papa y no el Ayatolá? ¿Y si los secuestrados hubiesen sido Donald y Melania para luego ser enjuiciados en Moscú o Pekín? En este caso no habría sido preciso inventar ningún cártel de ningún sol. Dando una pasada a los documentos de Epstein habrían tenido suficiente. ¿Por qué esa falta de displicencia cuando los misiles son lanzados por Estados Unidos o Israel? Hay quienes dicen que el lado correcto de la Historia es el de ellos «porque son países democráticos». Sin embargo, para los mismos no lo era Chile y el asesinado Salvador Allende. Les respondería que el lado correcto de la Historia es el que no inicia guerras mandando a morir a los hijos de los demás. El lado correcto de la Historia es el que no comete genocidios ni los apoya o encubre. La hegemonía cultural impone una cosmovisión del ‘sentido común’ que lleva a muchos a ver bien aplaudir los delirios megalómanos de Trump y Netanyahu. Y señalarlos como lo que son, carne de banquillo de La Haya, hace que esa propia hegemonía lleve a la sociedad a dictaminar que, no comulgar con ellos, es apoyar entonces a los fundamentalistas chiítas. Porque es más digerible el plato si lo batimos por el pasapuré de ‘buenos y malos’. Todo con una imagen de fondo del Salón Oval en la que rezan con los ojos cerrados y sus manos en los hombros del Líder Supremo. ‘Ultimi Barbarorum’, o eso quiero pensar.

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