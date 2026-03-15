El discreto encanto de Úrsula

A mí no me parece bien, qué quieren que les diga, esos anuncios fijados en los espacios públicos por Ciudad de Málaga (léase Ayuntamiento) y Limpieza de Málaga SAM (ídem): ‘Estantería usada 750 € de multa. Para los que no cumplen avísanos. Llama gratis al 900847847’, y con anonimato incluido. ¿Qué les recuerda este llamamiento a la delación de unos vecinos a otros?, lo dejo ahí para que sean ustedes quienes se retrotraigan en el agujero oscuro del tiempo. Se dirá que los que no cumplen deben ser sancionados, pero la pregunta es ¿y para que está la Policía Local que pagamos con nuestros impuestos?, y podríamos seguir preguntando. Pero este es solo el aperitivo, ¿qué nos esperará después? El Gran Hermano quiere más hijos que le sigan.

De momento, lo que hay son mendigos que han instalado sus tiendas en el lateral del fallecido CAC, frente al chapapote del río, o la performance con plástico azul cobalto en un banco de piedra bajo el que duerme no se sabe quién. Es el arte que nos han dejado los que corrieron el telón de aquel espacio expositivo, lo que viene solo serán productos que han pasado la aduana cultural y pitanza de la Casa del Parque para los bienquistos del poder, así entienden la cultura, como la socialdemocracia.

Pero lo realmente importante es que Úrsula, mi amor, presidenta de la Comisión Europea, ya abraza el nuevo orden mundial y se posiciona con EEUU e Israel y habla de un mundo «que ha desaparecido» …, aunque al día siguiente recula (perdón) y se desdice un poquito. Pareciera que se caía del caballo y viera la luz, pero todavía es solo un movimiento táctico, y eso que señala a Sánchez, que «solo busca rédito electoral como Orban», a quien compara, nada menos, que con su antagonista. El giro de cadera, que por poco se la parte, de Úrsula ¿significará un antes y un después de la UE?, es pronto para saberlo. El pobre Costa, el presidente del Consejo, ha corrido a desmentirla, que vive de defender lo que defiende, pero está ahí por caridad, que todo hay que decirlo, porque los socialistas europeos no ganaron las elecciones, sino el PPE, pero como en 2024 populares y socialistas reeditaron con los liberales su coalición de gobierno pues ahí está el susodicho. Todo por las llamadas normas y reglas, que estarían muy bien si ellos mismos, los eurócratas, las cumplieran, pero no, las han convertido en una ficción, por supuesto que no había reglas para impedir que la dictadura venezolana siguiera torturando y asesinando a su pueblo, y ha tenido que ser, nuevamente, Tío Sam el que solucionara la papeleta extrayendo a Maduro con esposa(s) y todo, entonces ¿qué normas y reglas si las han alterado en efectos especiales para crear ilusiones ópticas entre el gentío?

De regreso a casa, el Gobierno, a través de su subdelegado en Málaga, le reprocha a la patronal turística no haber sido tan beligerante con gobiernos del PP. Qué error, qué inmenso error la paranoia carmesí, ¿acaso dispone de un estudio comparativo y puede cuantificar eso que dice?, la pregunta es retórica porque de casi nada de lo que se dice en política se tienen pruebas, pero para eso está la política. Bueno, también para que te feliciten, como al Gobierno de España el presidente de Irán, Pezeshkhian, y los terroristas de Hamás -que ya lo habían hecho en otras ocasiones-.

Algunos lo tienen más difícil, como el ladrón (supuesto) arrestado en Málaga que le clavó un cuchillo en el cráneo a un hombre. Y encima le cogen, lo que ya es doblemente oprobioso, por el delito y por su impericia en quedar impune el caco.

Bien es verdad que el último balance de criminalidad en Málaga, elaborado por el Ministerio de la Porra, en 2025 contabiliza 17 raptos, más del doble que el año anterior, con ocho; y los homicidios dolosos y asesinatos también crecieron, de 23 a 26, así que crecemos, como corresponde al desarrollo de la provincia.

Pero se nos ha ido Raúl del Pozo, de Pueblo a Mundo Obrero pasando por El (otro) Mundo, bohemia, columnismo del mejor, novelas y Natalia…, y ahí fuera, el ruido de la calle, que no cesa. Fray Luis de León lo dijo bien claro:

No cura si la Fama

canta con voz su nombre pregonera,

ni cura si encarama

la lengua lisonjera

lo que condena la verdad sincera.