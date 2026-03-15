No es una final

El próximo martes, a las 20.00 horas y en el Carpena, Unicaja se enfrentará al Joventut de Badalona en el último partido de la fase de grupos de octavos de final de la BCL. En juego está la primera posición del grupo. Para conseguirla, Unicaja deberá ganar el partido por cinco puntos o más. Si no logra victoria o lo hace por menos de esos cinco puntos, se clasificará en segunda posición para el play off de cuartos de final.

Conseguir esa primera posición es muy importante. Esa primera posición te da la ventaja de jugar en el Carpena el segundo partido del play off de cuartos. Pero, además, el equipo al que te enfrentarías sería un equipo que se clasificó como segundo en su grupo de octavos de final. A priori, se supone que será menos fuerte un rival clasificado en segunda posición que uno que haya ganado su grupo. Esto es motivo suficiente para que el martes, el Carpena cuelgue en sus taquillas el cartel de no hay entradas. Pero es que, además, se va a ver un partido fabuloso puesto que Joventut es un equipo que juega muy buen baloncesto y, encima, ver jugar a Ricky Rubio o Jabari Parker siempre es atractivo.

Unicaja es favorito para conseguir esa victoria necesaria por cinco puntos o más. Y lo es a pesar de enfrentarse al Joventut. Es favorito porque juega en casa, y jugar en el Carpena es diferente. Súmale que Unicaja también tiene un equipo muy bueno a pesar de esos altibajos que está mostrando este año. Y, como el Joventut, también tiene jugadores que ir a verles jugar es una motivación. Espero que me perdonéis si destaco en este sentido a uno que no es el más rápido, ni el que más salta, ni el que mejor tira pero que el martes pasado en Chalon dijo ‘aquí estoy yo y hoy ganamos’. Sí, hablo de Alberto Díaz, un tío diferente a todos y que espero que ya no sorprenda a nadie cuando se habla de lo importante que es para este equipo.

Pero si no se consigue esa victoria, o simplemente no se gana por más de cinco puntos, no pasaría nada. No, porque este Unicaja seguirá siendo favorito en el play off de cuartos de final aunque se clasifique como segundo de grupo. Los malagueños están perfectamente capacitados para ganar ese play off aunque el segundo partido del mismo deban jugarlo fuera de casa y el rival sea un campeón de grupo en la fase de octavos de final. Y esto que digo queda refrendado seguro porque, en caso de que esto suceda y Unicaja sea segundo de grupo, ninguno de los primeros clasificados querrán al Unicaja como rival en el cruce. Y por otro detalle que me parece más importante aún, el Unicaja es el actual campeón de la competición, competición que ha ganado dos veces consecutivamente. Esto hace que te hayas ganado ser el favorito para revalidar el título a pesar de las bajas, de que el juego no sea tan brillante como en temporadas anteriores o de que el potencial de los rivales a los que se enfrenta el Unicaja sea mayor.

Y por esto creo que el partido del martes siendo muy importante no es una final. Unicaja será favorito en su play off cuartos de final sea quien sea su rival y vaya a ese play off como campeón de su grupo o como subcampeón. Y no será una final porque todavía quedan partidos importantes por disputar esta temporada que sí se pueden catalogar como una final. Lo digo porque Unicaja sigue mostrando una virtud que tiene una importancia enorme en el deporte de élite: ganar. Sí, los de Ibon Navarro siguen ganando aun cuando no son brillantes. Y en algún momento aumentará el potencial de la plantilla cuando Tillie, Kravish, Pérez y Duarte se recuperen.

¿Qué a todos nos gustaría ver un juego más brillante? Seguro. A los jugadores los primeros. Pero es que ya no están los jugadores que había en temporadas anteriores. Y todas las temporadas no se puede acertar al cien por cien en las incorporaciones. Pero no nos olvidemos que aquí lo importante es ganar y eso lo sigue haciendo este equipo.

Y por eso creo que todavía queda para que Unicaja dispute ese partido que se pueda considerar una final en esta temporada. Ese partido llegará. Y ese partido bien puede ser la final de la Final Four de la BCL en Badalona. No veo rival en esa competición que sea invencible para el Unicaja y espero que los malagueños sean uno de los dos equipos que disputen esa soñada final.

Por todo esto debemos prepararnos, porque lo mejor está todavía por llegar. Pero un buen entrenamiento para la afición de Málaga será llenar el Carpena este próximo martes aunque el partido no sea una auténtica final.