Una encuesta

Con las sensaciones que procura nuestro deporte, no suele uno tener un calendario correcto. Lo normal sería ir adentrándose poco a poco, como eso que se inventaron de un tiempo a esta parte en la enseñanza en la que los niños debutan poco a poco en su colegio, no como esos meses de septiembre en los que nos secuestraban al menos 5 horas diarias con otros 30 o 40 cautivos en una habitación, aunque termináramos siempre con un final feliz.

Pero no, después de más de un mes de ausencia, pese a que el partido del sábado fue bonito para el espectador, yo me quedé con ganas de más. Y con lo que se lleva visto esta temporada, en lo que lo menos dañino que se escucha del equipo de Ibon Navarro es eso de «estar mejor en resultados que en sensaciones», tuvimos esta vez sensaciones y resultados. No sólo lo emotivo de la visita de Joan Plaza, histórico del banquillo cajista y que pronto verá su registro de victorias superado por el entrenador vasco, sino que el juego de los cajistas tuvo buenas sensaciones, tras haber conseguido también el triunfo en Francia en la BCL, con menos brillantez, pero siendo encuentros muy diferentes.

Quizá se diga que la situación del Casademont Zaragoza no permite sacar conclusiones especialmente rotundas sobre los progresos del Unicaja, por aquello de los cambios de jugadores en el equipo rival, de entrenador, por tener unas aspiraciones mucho más altas que las que su clasificación expresan y que están colocándolo en una situación más que complicada.

Sin que haya tiempo para recrearse, por suerte, nos llega un plato fuerte y, sobre todo, deseado para ver si después de demasiados vaivenes, el Unicaja versión 25-26 va a ser capaz de seguir peleando por estar arriba en las dos competiciones que le quedan.

El partido de la FIBA BCL de esta noche frente al Asisa Joventut tiene de todo para poder verlo. De entrada, disfrutar en directo de Ricky Rubio, uno de los mejores diez bases de la historia de España, al cual no vemos como jugador ACB en Málaga desde el 21 de mayo de 2011, día en el que un FC Barcelona con Fran Vázquez, Boniface Ndong, Erazem Lorbek o Kosta Perovic endosó un 52-84 al Unicaja de Chus Mateo, Terrell McIntyre o Joel Freeland en la primera eliminatoria de play off que ganó por un incontestable 3-0.

Bastaría la presencia del base de El Masnou o ser mínimamente aficionado tanto al baloncesto como al Unicaja para ir esta noche, pero si se le suman los Ante Tomic, Cameron Hunt, Simon Birgander o el recién llegado Jabari Parker, como que hay motivos de sobra. Y si encima está lo de ser primero o segundo en el grupo, pues poco más que añadir.

Y el caso es que pasar de primero iría mejor para los de Ibon Navarro, porque así el enfrentamiento sería ante un segundo de los otros grupos y con el posible partido de desempate en Málaga al mejor de tres.

Pero ahora mismo, el grupo de los posibles rivales está repleto de viejos conocidos: AEK, Galatasaray (que acaba de fichar a Boogie Ellis), Alba Berlín, Rytas Vilnius y los dos equipos canarios. Si incluyo a Le Mans y Nymburk, aunque con menos posibilidades, tampoco veo yo que sea dramático no conseguir el primer puesto del grupo porque cualquier rival lo veo factible, tanto de eliminarlo, como de poder dejar fuera de competición a este Unicaja.

Esta «economía de guerra» del equipo actual, con jugadores con molestias y que lo mismo llegan o no, algunos a los que no se les espera de ninguna de las maneras y otros que parecen haber solidificado un mínimo exigible en su rendimiento, la pregunta puede ser si con el cambio de tendencia de los últimos seis partidos (tres derrotas y luego tres victorias consecutivas) puede ser suficiente para los compromisos que vienen en el corto plazo. Y es que a Girona, Chalon y Zaragoza les suceden ahora Joventut, Tenerife y Barça. Todo ello antes de finalizar el mes para dar paso a un mes de abril que tendrá también el play off clasificatorio de la Final Four de la BCL.

No sé si es bastante lo mostrado por el equipo en los últimos partidos sin la aportación de Chris Duarte, los problemas mostrados por Olek Balcerowski o las ausencias de Tyson Pérez y Killian Tillie aparte de la consabida de David Kravish. Para lo que viene, es buena noticia. Y me atrevería a decir que alentadora lo del paso adelante demostrado por jugadores que estaban antes aquí y se esperaba que lo hicieran desde el inicio para amortiguar el golpe de las salidas, además de la puesta en escena de Kendrick Perry, investido de líder numérico del grupo.

Aún así, es natural que nos hagamos la pregunta porque lo suyo es generar dudas. Lo cierto es que mientras que se ha mirado con impaciencia la aparición de alguna gran actuación individual, al final, queda demostrado que cuando este grupo rinde es algo serio. Que sí, que habido momentos que no tienen una mínima disculpa, pero no hace falta recordar los títulos ganados hace nada y tampoco que desde 2024 el campeón de la BCL es el mismo. Habría que preguntar en Estambul, Atenas, Badalona o Canarias qué les parecería jugarse el viaje a Cataluña en mayo contra el Unicaja. Y enterarnos lo que opinan de este equipo.