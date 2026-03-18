La estrategia del presidente Vladimir Putin en la guerra de Ucrania no goza de general aceptación en el país, algo que se refleja actualmente tanto en los grandes medios como en las redes sociales.

Según el historiador estadounidense Vladimir Brovkin, que sigue muy de cerca tanto a la opinión pública como a la publicada en Rusia, su país de origen, hay allí una comunidad sobre todo de hombres de negocios que creen que los beneficiaría una mayor apertura a Occidente.

De ellos forma parte el negociador de Putin con Washington, el empresario Kirill Dmitriev, consejero delegado del Fondo Ruso de Inversión Directa, que vivió algunos años de su juventud en EEUU y estudió en la universidad de Stanford y en la Escuela de Negocios de Harvard antes de regresar a Rusia.

Frente a ellos, que algunos califican de «quinta columna», han cobrado últimamente fuerza los comunistas, los nacionalistas y un sector de los militares, que consideran que el país debería ser mucho más contundente no solo en Ucrania sino también en la prestación de ayuda militar a su aliado Irán frente a la agresión conjunta de EEUU e Israel.

Ese sector, del que forman parte antiguos jefes militares, no oculta su disgusto y su impaciencia por la lentitud de los progresos del ejército ruso en el Donbás y reclaman mayor celeridad para acabar con el gobierno de Volodímir Zelenski, a quien tachan, y en eso coinciden con el Kremlin, de presidente ilegítimo.

Al mismo tiempo consideran estos críticos de Putin que Rusia está perdiendo el tiempo negociando con sionistas como los dos enviados de Donald Trump, Steve Witcoff y Jared Kushner, por lo que no tiene ningún sentido continuar esas conversaciones.

Tampoco ocultan su indignación con el Reino Unido y Francia, a los que acusan de seguir suministrando a Ucrania misiles como los Storm Shadow francobritánicos, con los que Kiev atacó últimamente una fábrica de armamento en la ciudad rusa de Briansk.

Moscú convocó tras ese ataque a los embajadores de esos dos países, pero los críticos lo consideran insuficiente y dicen que si una acción como ésa se repite, Moscú no debería dudar en atacar las fábricas de esos misiles, aunque estén en territorio de la OTAN.

También se preguntan los críticos cómo es que Rusia no ha volado ya los puentes por los que entra desde Polonia el armamento de la OTAN que recibe regularmente Ucrania y que permite a este país continuar la guerra.

En lo que respecta al conflicto militar en Oriente Medio, el historiador Brovkin cita al influyente comentarista ruso Alexandr Artamonov, según el cual Rusia debería hacer como la OTAN en Ucrania: es decir ayudar a Irán no directamente sino a través de Corea del Norte, que se encargaría de suministrar a Teherán las armas rusas que necesita.

Putin y sus estrategas piden, sin embargo, calma tanto en la conducción de la guerra de Ucrania como en relación con la desatada contra Irán. Argumentan a propósito de esta última que Rusia es el único país que tiene relaciones con todas las partes en conflicto: lo mismo con los EEUU de Trump que con Israel, con las monarquías árabes como Arabia Saudi o los Emiratos. En Estados Unidos crece la oposición popular a esa guerra, lo mismo que sucede en Europa, que está además debilitada y dividida, y para los defensores de la estrategia paciente de Putin, Rusia podría estar finalmente en la mejor posición para actuar de intermediaria y tratar de encontrar un compromiso que acabe con tan devastador conflicto.