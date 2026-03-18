Opinión | En corto
Izquierda menguante
Pese a que evidentes factores de opinión pública, publicada o reticulada (de redes) cercan al elector, la voz final de éste acaba imponiendo su última palabra en las urnas. En las de anteayer ratifica que el giro a la derecha en el mundo no conoce fronteras ni tamaños, sin que a la izquierda le valga solo concentrarse, pues sume o no sume aún queda lejos. Se trata de un fenómeno estructural de encogimiento, cuyos motivos más plausibles serían la escasa adaptación de los mensajes a las nuevas circunstancias, la dificultad de traducirlos al chisporroteo de la galaxia de las redes, y, en fin, los desmentidos de su práctica política (endogamia, incumplimientos, corrupción, etcétera). Quizás la izquierda, sin cambiar de principios, debería cambiar el modo de hacer política, recuperando su clásica función educadora, tomando tierra en la conciencia de la gente, no solo en el poder.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Málaga mueve ficha con el Guadalmedina y pide a la Junta un millón para redactar el proyecto que coserá la ciudad
- Horarios e itinerarios de los traslados de la Semana Santa de Málaga 2026
- Tragedia en Benarrabá: un muerto y un herido grave tras el desplome de un muro en una obra
- El nuevo parque de atracciones de Málaga ya tiene fecha de apertura: todo lo que tienes que saber y cómo entrar completamente gratis
- Horario y dónde ver gratis por televisión el Unicaja-Joventut de la BCL
- Cimenta2 lanza una campaña en Málaga: hasta un 60% de descuento en 44 inmuebles
- Un flirteo en un pub de La Malagueta acaba con una batalla campal y nueve detenidos