Óscar Puente y Málaga, una historia de amor

El ministro Puente necesita cariño y no se lo podemos negar. Ayer irrumpió como un brontosaurio en las redes para afear los titulares de la prensa de Málaga que no le gustan, que no le agradan, que no le vienen bien. Y cruza líneas que lo colocan en el absurdo. Y todo porque titulamos que hay indignación general en Málaga por el retraso en la conexión directa de la alta velocidad Málaga-Madrid. Los agentes económicos, políticos, sociales e institucionales de aquí se alarmaron con la noticia del retraso, se indignaron. ¿Que son casi todos del PP?, pues eso es culpa de su partido, que ha sido incapaz de retener en su nómina más allá de un pequeño puñado de ayuntamientos. Esos portavoces con los que este periódico habló representan a la sociedad malagueña. Y nuestro deber es reflejar su descontento, en este caso.

Y sin más, el ministro de Transportes colocó una portada de este periódico en el antiguo Twitter, X para más señas, y dijo que éramos unos exagerados y que formamos parte de la plataforma mediática de la derecha. Confieso que al principio me reí a gusto, es la primera vez en 26 años que nos dicen algo parecido. Enhorabuena. Pero le tengo que aclarar que La Opinión de Málaga no está en ninguna de esas plataformas mediáticas que le preocupan, ni en las que no le preocupan, y tampoco las 27 cabeceras del grupo editorial, Prensa Ibérica, al que pertenecemos. No es un recurso presentable querer ahogar en el fango a los medios de comunicación que le dan la lata, que ponemos en solfa su gestión. Los tres periódicos de Málaga hemos coincidido en la crítica. Por algo será. El tren en España está hecho una pena y eso es responsabilidad de alguien, de usted principalmente. Fíjese si esta al tanto de todo, que en el tuit que colocó ayer hablaba de la línea Sevilla-Málaga. Ni en eso ha acertado. De lo que hablamos es de la línea Málaga-Madrid, que está bloqueada desde el pasado 4 de febrero cuando cayó sobre la vía, a la altura de Álora, un alud enorme de tierra por las borrascas que azotaron la provincia esos días.

El presidente de Adif argumentó hace unos días que lo primero es la seguridad para poder abrir la vía (y dimos la foto de portada del periódico impreso y del digital con sus explicaciones). Nadie en su sano juicio puede estar en contra de esa premisa, de la seguridad. Pero la verdad es que comenzaron a trabajar tarde y por eso no llegamos a la Semana Santa con la conexión directa abierta. El 18 de febrero, catorce días después del incidente, publicamos fotos y un vídeo de las obras de recuperación de la vía, que se pueden consultar en nuestra web. Únicamente había un camión y una excavadora trabajando en la impresionante montaña de barro que colapsaba la vía. Sólo unos días más tarde, cuando ya era evidente que no se estaba haciendo todo lo posible, se iniciaron turnos de 24 horas y llegó más maquinaria de apoyo. Tarde. Ese es el problema. Y si usted se conforma con descalificar a los medios, es que falla algo en su particular concepción del mundo.

La Opinión

Ayer mismo hablé con uno de sus asesores para ver si podía entrevistarlo. “Para hablar sólo de este tema, no”, me dijeron. No es únicamente lo de AVE, Málaga es un punto muy sensible en este campo, contesté. Y la respuesta fue que “toda España se considera sensible”. Y hasta ahí llegamos. Será que estamos sensibles. Ahora bien, no percibe las cosas igual el que se está ahogando en mar que el que mira desde la playa. Haga honor a su apellido y tienda puentes, en lugar de romperlos.