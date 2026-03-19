¿Cuántas veces ha derrotado ya Trump al Irán de los ayatolas?

Desde el comienzo, hace ya más de dos semanas, de la operación militar estadounidense israelí pomposamente bautizada “Furia Épica” no pasa un día sin que Donald Trump dé por totalmente derrotado al país de los ayatolas.

“EEUU ha diezmado completamente (sic) a Irán tanto desde el punto de vista militar como desde el económico”, declaró el fanfarrón republicano por enésima vez el otro día.

Aunque añadió, intentándose curar esta vez al menos en salud, que era posible que en algún que otro momento, los iraníes lanzasen algún misil o algún algún dron.

¿Sólo un misil o un dron cuando los iraníes van ya por su quincuagésimo cuarta o quinta tanda de misiles balísticos, cada vez más hipersónicos, con los que golpean tanto a Israel como las instalaciones militares, las empresas y sedes diplomáticas de EEUU en los países del Golfo?

Y cuando Irán mantiene totalmente cerrado el estrecho de Ormuz a los petroleros y otros buques de carga que no sean de sus propios aliados, entre ellos los de Rusia o China.

Su Guardia Revolucionaria no sólo ha destruido con simples drones los poderosos y costosísimos radares de alerta temprana que EEUU había instalado en los países de gobiernos amigos y que le permitían controlar toda la región de Oriente Medio y aún más allá.

No importa, Trump vive en su propio mundo fantástico como todos esos personajes bravucones y mentirosos de la literatura universal desde el Falstaff de Shakespeare hasta el barón de Munchhausen, aunque éstos hagan hoy nuestras delicias como lectores mientras que las bravuconadas de Trump provoquen auténtico horror.

Pero el problema no es sólo Trump sino su corte de aduladores bien engrasados, al igual que el propio presidente, por el multimillonario lobby sionista de EEUU, que controla además buena parte de los grandes medios, con los que se manipula a loss fácilmente manipulables ciudadanos.

¿Qué es por cierto del Vicepresidente, J.D. Vance, de quien se dice que aconsejó en vano contra el ataque a Irán y sobre todo, de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que descartó en su día que Teherán estuviera cerca de conseguir el arma nuclear? No se les escucha decir nada últimamente.

Como tampoco al jefe del Estado Mayor Conjunto y general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, quien expresó en el primer momento sus dudas de que la operación proyectada contra Irán fuese a salir como Trump pretendía y alertó, entre otras cosas, de la alarmante falta de municiones para llevarla a cabo.

Que Trump no se crea a veces siquiera sus propias mentiras lo demuestra el hecho de que mientras daba por aniquilado a Irán, pidió al mismo tiempo a China, Francia, Japón y otros países que le ayudaran con sus buques de guerra a garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz porque su cierre también los perjudicaba.

Las últimas noticias hablan del envío al Golfo Pérsico del buque de asalto anfibio USS Tripoli, normalmente estacionado en Japón, con sus miles de marines y las unidades de guerra que le acompañan.

Se cree que tardarán dos semanas en llegar a su destino, pero un analista como Scott Ritter, que fue él mismo marine, considera ese envío sobre todo como una misión de propaganda.

El eventual desembarco de esos marines en la isla de Jark o en cualquier lugar de la costa de Irán sería, de llevarse a cabo, según Ritter, que fue también inspector de armamento de la ONU en Irak, una misión suicida.

Esos buques de guerra difícilmente podrían acercarse a la costa porque se verían sometidos a una auténtica lluvia de drones y misiles.

El ministro de la Guerra, Pete Hegseth, es, afirma Ritter, un jactancioso e incompetente charlatán que cree que puede impresionar al mundo con su elemental y brutal retórica.