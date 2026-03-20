Opinión | En corto
Sin sentido pero con sentido de Estado
Puestos a pedirse perdón unos países a otros por todos los agravios recíprocos en el pasado, los gobiernos deberían dedicarse a ello full time.
No digamos ya las monarquías de una u otra dinastía por sus antiguos crímenes más o menos particulares (en España, por poner un ejemplo, las torturas y el asesinato del general Riego por un Borbón absolutista, Fernando VII, en venganza por haberle hecho «tragar» la Constitución de 1812).
En América los anglosajones juegan con ventaja, al haber hecho sus conquistas sin dejar apenas testigos cuyos descendientes puedan pedir cuentas. Dicho lo cual, aún siendo absurdo el presentismo de pedir ahora perdón a México por la conquista, son cosas que llegado el momento hay que hacer, aunque sea con la boca pequeña, en aras de la concordia en tiempo real entre los pueblos. Se llama sentido de Estado y corresponde a quien lo representa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
- Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos
- Juanma Rodríguez reflexiona sobre Chris Duarte: 'Su encaje es una asignatura pendiente, tiene que entender cuál puede ser su aportación
- Avistan en Málaga un ave jamás vista antes en España: un buitre torgo
- Investigan en Málaga y Sevilla estafas de hasta 40.000 euros de una empresa de reformas que no realizaba los trabajos
- Horarios e itinerarios de los traslados de la Semana Santa de Málaga 2026
- Gasolina en Málaga: la liberación de barriles de combustible no frena la subida de los precios
- Málaga CF-Antoñito Cordero: el reencuentro con el héroe del ascenso que salió por la puerta de atrás