Leo y las mariposas

Una de mis películas favoritas es ‘La lengua de las mariposas’. En ella, Moncho, un niño gallego, vuelve a la escuela tras una larga enfermedad. Leo, por su parte, nunca ha dejado de ir al cole, pero en su caso es la ‘piel de mariposa’ la que le impide ser un niño en su plenitud.

DEBRA es una asociación que lleva años en Málaga. Para quien no la ubique, tienen una tienda solidaria en el 80 de Héroe de Sostoa, la cual sufrió un duro incendio en 2016, y trabajan para y por quienes padecen esta enfermedad y sus familiares. Luego, si planea desprenderse de objetos en buen estado, le invito a ir por allí. Hace unas semanas que supimos de Leo, el chico que mencionaba, aunque seguro que ya lo conocen. Un niño sevillano que, con solo doce años, mostró en el Parlamento Europeo una entereza impropia de su edad, dando una lección a los presentes al narrar su rutina de dolores, miedos y cuidados constantes. Concluyó dignamente pidiendo ayuda, ya que si a alguno de los que allí oían le hubiese tocado la enfermedad, seguro que ya se habrían puesto manos a la obra para remediarla.

Tras pasar por las principales cadenas de radio y platós de televisión con una madurez inconcebible en un niño, su visibilidad ha logrado que la Junta de Andalucía asuma el alto coste de Vyjuvek, un gel estadounidense diseñado para curar esas heridas.

A decir verdad, hasta que no vi sus manos y sus llagas, sólo conocía la enfermedad por su nombre tan peculiar y por la tienda. Ojalá que en su sanación pierda, como Moncho en aquella película, el miedo a jugar, y que las únicas mariposas que le queden por conocer sean las del estómago. Bravo, Leo.