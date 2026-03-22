Camino con glamour

El Unicaja lo volvió a hacer. Cuando más difícil parecía, contra el rival más fuerte. Fue capaz de ganar al Joventut, sin pasar por encima, pero con solvencia. Y salvó esos cinco puntos de diferencia que le daban el primer puesto en el grupo y el factor cancha en el play off de los cuartos de final.

Sí, ese Joventut del gran Ricky Rubio, que se vio eclipsado por el más grande aún Alberto Díaz. O de Hunt, que fue determinante en el partido de ida en Badalona, pero fue maniatado por el Unicaja en el Carpena anotando tan solo 3 puntos. Cierto es que Tomic solo jugó tres minutos pero no es menos cierto que Balcerowski no jugó ni un segundo. O que Kravish no se sabe ya los meses que lleva fuera de la cancha.

No fue una victoria fácil. Aunque Unicaja casi siempre fue por delante en el marcador, en el minuto cinco del cuarto periodo el partido estaba empatado. Fue en esos últimos cinco minutos donde Unicaja ganó el partido y sacó adelante ese basket average que no era vital, pero sí muy importante.

Alberto Díaz estuvo genial en la dirección y superó a Ricky Rubio. Kalinoski fue el máximo anotador con 17 puntos (cuatro triples). Pero también le tocó defender a Hunt en momentos del partido. En eso, también ayudó cuando fue necesario Audige. Incluso Perry o Cobbs cuando se jugó con dos bases. Y es imposible no hablar de Tillie y sus 15 puntos. Tillie está siendo el mejor ‘fichaje’ que podía incorporar el Unicaja en esta fase de temporada. La vieja guardia se pone las pilas y el equipo empieza a defender, a correr y a compartir el balón en ataque. Pero también se sumaron los nuevos soldados del Unicaja. Rubit, 14 puntos en 18 minutos y Cobbs 7 puntos en solo 6 minutos.

Pues como otras veces, tengo que insistir que sí, que el equipo no es brillante ni redondo, que no se juega como antes o que ha generado dudas en ciertos partidos. Pero el Unicaja gana y es hora de que esto se le valore. Gana sin Kravish, sin Pérez. Y sin Duarte o Balcerowski.

Pues bien, empieza la fase más divertida e interesante de la BCL. Y el camino para el Unicaja está marcado ya. En el play off de cuartos de final, los malagueños se las verán con el ALBA de Berlín. Los alemanes son un club con mucho prestigio en Europa, prestigio que se han ganado por hacer las cosas muy bien, no por tener mucho dinero. Vienen de estar en la Euroleague, competición que han abandonado por deseo propio y tienen un acento muy español gracias a Himar Ojeda, en los despachos, y a Pedro Calles, en el banquillo. Oye, y visitar Berlín siempre tiene su atractivo, fundamentalmente para los aficionados malagueños que se puedan permitir desplazarse allí para ver el partido.

Me parece que este es el cruce más bonito de los cuatro que hay en estos cuartos de final de la BCL. Sin duda que Unicaja es favorito porque en esta competición los de Ibon Navarro se han ganado con creces ese cartel. Y encima tiene el factor cancha en el play off. Como siempre, en un cruce a tres partidos, ganar el primero en el Carpena será fundamental para llevarse la eliminatoria.

Si Unicaja fuera capaz de ganar ese play off, que aun siendo favorito no va a ser tan fácil como en las temporadas anteriores, le esperará en el partido de semifinal de la Final Four el vencedor del cruce que enfrentará al AEK de Atenas y al Joventut. Los catalanes deberán ganar al menos un partido en Grecia y eso todos sabemos que no es fácil. Pero AEK no es el de hace años y el Joventut es el anfitrión de la Final Four de la BCL. Por ese motivo es el equipo que yo no querría ver en cuartos de final, porque no creo que el anfitrión de la Final Four sea baja para esa cita.

Si mi predicción es correcta, veríamos un Joventut–Unicaja en las semifinales de la Final Four. ¡Partidazo! Habría que ganar al Joventut en su cancha, algo que tendrá una dificultad máxima, pero el Unicaja tiene experiencia en ganar al anfitrión, como ya hizo la temporada pasada ganando precisamente en Atenas al AEK.

Y muy probablemente en la final estará esperando el sempiterno rival del Unicaja, el Tenerife. Estos equipos, y la muy diferente propuesta de sus entrenadores, se han enfrentado en multitud de batallas en los últimos años. Y me parece que Txus Vidorreta y sus chicos no quieren ver ni en pintura al Unicaja.

Un camino muy glamouroso es el que le puede esperar a Unicaja. Esto evidencia que la competición ha dado otro paso adelante en los equipos que toman parte en ella. Pero todo esto es soñar despierto. Ahora hay que pensar solo y exclusivamente en el play off contra Alba de Berlín que, repito, va a ser complicado.