Precampaña, inauguraciones y tormentas

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, inauguró el martes un centro de salud en San Pedro Alcántara. Dará cobertura a 14.000 usuarios y tendrá 19 consultas. Una larga aspiración sampedreña, satisfecha y puesta en marcha justo ahora. Precampaña. Y al día siguiente, en Huelva, primera piedra del tan ansiado y reclamado Hospital Materno Infantil, un déficit histórico de la provincia onubense que, ahora ya con terrenos y una piedra, podría funcionar en unos años. Quedan actos e inauguraciones varias, como estas, en toda Andalucía, mañana mismo habrá otras. Están medidas milimétricamente en el calendario, hasta que legalmente puedan seguir haciéndose. Es decir, hasta que Juanma Moreno convoque elecciones, ya a mucho no tardar para que estas se celebren el 31 de mayo o uno de los primeros domingos de junio.

Óscar López, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre , esta semana en Málaga. | ÁLEX ZEA

Pero además de inauguraciones, a Moreno se le ha cruzado el tren en el camino: el hecho de que el AVE directo no esté reanudado para Semana Santa en Málaga le ha dado munición. Incluso y pese a su proverbial tranquilidad ha propiciado titulares del tipo «Moreno estalla». «Qué pasaría si fuera en Cataluña», dijo el presidente de la Junta, belicoso. Si hace unas semanas nos preguntaran cuáles serían los asuntos de precampaña habríamos dicho que el escándalo de los cribados de cáncer de mama y la presunta negligencia de la Consejería de Sanidad en este asunto. Pero ahora la cosa va de trenes, retrasos e incomunicaciones, de agravio y de perjuicio al turismo. Al menos, durante unos días, que vaya usted a saber qué asunto irrumpe en el ambiente. Siendo no poco que haya irrumpido una guerra y que sus consecuencias, subida de precios, vaya a estar también presente.

Con todo, al PP y sobre todo al PP malagueño, lo que le conviene es levantar la bandera del agravio contra el Gobierno central. Elías Bendodo confrontó directamente con María Jesús Montero el miércoles en la sesión de Control del Congreso. A cuenta de Málaga. Un duelo interesante. Montero respondió a las invectivas de Bendodo sobre el tren «y el elemento tóxico que para usted supone Sánchez», recordando que la Junta tardó, tarda, más de lo debido y razonable en arreglar algunas de las carreteras que son de su competencia. Ese duelo Bendodo-Montero no se va a dar en una campaña electoral aunque partidarios y detractores señalan que sería una atractiva pugna en las municipales de una imaginaria ciudad.

Mientras, el PSOE malagueño muestra preocupación, así lo expresan a este cronista, por cómo pueda perjudicarles electoralmente (¿les perjudica o moviliza a hooligans que estaban en la abstención?) las invectivas que el ministro Puente administra a los periódicos malagueños y a todo el que ejerza la crítica legítima sobre el hecho cierto y objetivo de que llevamos dos meses sin AVE directo y que esto perjudica a Málaga gravemente. Papelón. No hay autocritica por parte del ministro y sí mucha bordería virtual. Explicó en un vídeo el jueves que no se puede trabajar en Álora más y a mayor ritmo. Todo el mundo lo entiende. Se agradecería algo de autocrítica. Lástima que su didactismo, como en el vídeo, no sea su talante habitual. Curiosamente, su catarata faltona comenzó por una portada de este periódico con un titular crítico, claro que sí, pero que también incluía una gran foto de los representantes de Adif apelando a la seguridad y explicando los trabajos. El PP ha encontrado un filón, un desemboque natural a su política de los últimos meses, basada en denunciar las carencias en infraestructuras y los problemas de movilidad de la provincia. Muy de fondo en el debate nos queda el hecho de que algunas entidades y patronales deberían ser más precisas en sus cálculos económicos.

Junto a este tormentón, se va detectando una mayor presencia de dirigentes socialistas nacionales en Andalucía y Málaga -el ministro Óscar López en la ciudad el jueves-, una mayor presencia de María Jesús Montero (fue la encargada de anunciar que habría más y mejores ayudas a las familias de las víctimas de Adamuz) y unos preparativos de campaña andaluza que incluyen la previsión de que Zapatero, Chaves y hasta Susana Díaz se involucren. En mayor o menor medida. La elaboración de las listas autonómicas es inmediata en el PSOE, con la previsión de que el secretario provincial, Josele Aguilar la encabece. Comenzarán los debates en las agrupaciones y se resolverá tras la Semana Santa.