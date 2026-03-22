Torrente, presidente. Solo en cines

Hay que ver la herencia que nos dejaron Chaves, Griñán, Susana… Ahora, de nuevo, procesan al ex director de la FAFFE por subvenciones concedidas entre 2007 y 2010, y es que un juzgado de Sevilla acuerda continuar las diligencias contra Fernando Villén -sí, el de los prostíbulos con tarjetas oficiales- y otras cinco personas. Pero es que hace más de una década estalló también la bomba de los cursos de formación, ¿se acuerdan?, sé que son muchos escándalos y no es posible acordarse de todos. Los dirigentes socialistas de entonces, liderados por Susana Díaz, decían que aquello era un bluf -los bulos todavía no habían salido del taller del presidente-. Pero hay un caso que da a entender otra cosa, la supuesta trama empresarial del ex número dos del PSOE andaluz Rafael Velasco junto a su querida esposa, su hermano y dos cuñadas, para que todo quedase en familia, y beneficiarse, supuestamente, y de forma irregular, de las subvenciones de la Junta.

En otro orden de cosas, Robert Amsterdam entona su J’Acusse!, en carta insertada como publicidad, a la directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para denunciar que en 2024 la mentada agencia abonó más de 280 millones de euros en primas y gratificaciones a su personal. El porqué, pueden imaginarlo, incentivar el aumento de la recaudación por IRPF e IVA. Si es que los españoles somos unos artistas. ¿Alguien podría pensar que haya un solo españolito indignado?, ¡quia! En esto de las obras de arte me pregunto, ¿es arte porque genera sensaciones en quien las percibe?, ¿o porque transmite los sentimientos de quien crea? Tengo que incluir el asunto en el próximo orden del día de la trashumancia gastro.

Pero el presidente español tiene un arma que deja en ridículo la cúpula de hierro o los mísiles hipersónicos, se llama ‘Hodio’ y pretende medir de forma sistemática la presencia de algunos (los suyos, si los hubiera, no) discursos de odio en las redes, con un ranking público incluido. Y una pregunta muy sencilla, ¿por qué prohíben el odio, que es una emoción personal?, ya hasta militarizan nuestro interior, que por fuera estaban en ello. En febrero, anunció Sánchez que prohibiría a los menores de 16 años el acceso a las redes, ahora nos toca a nosotros, que aquí no se libra nadie. Claro, tiene a la mujer y al hermano como los tiene y se defiende el chico.

Pero lo realmente importante es Torrente, presidente. Lo de las palabras del Rey, que asume públicamente la leyenda negra española, no tiene la menor importancia, que siga así. El caso es que un millón de espectadores en el primer fin de semana tras el estreno de la película no pasa todos los días. Enhorabuena, Santiago.

Porque no me digan que no es torrentiano -o de Berlanga, me da igual- que la izquierda esté muda ante este éxito de uno que no es militante de los suyos, o que el secretario provincial de un sindicato le escriba una carta pública al obispo para decirle que está con él a cuentas de la regularización de inmigrantes. Si es lo que yo digo, la jerarquía eclesiástica no es de derechas, todo lo contrario. Lo mismo que parece de película de humor que nos quedemos sin AVE hasta después de Semana Santa, y que no se le ocurra a Francis declarar non grato en la provincia a Óscar Puente; al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y al sursum corda.

¡Ah!, y hay que recordar que hay convocadas manifestaciones carmesís en toda España en contra del régimen cubano y en solidaridad con las protestas de quienes no tienen electricidad ni nada que llevarse a la boca. Convocan los mismos que ya salieron a la calle contra los ayatolás y en favor de la libertad del pueblo masacrado en el asfalto de Teherán. Menos mal. Por eso, Juan de Mena garabateó:

Vuestros ojos me miraron

con tan discreto mirar,

hirieron e no dejaron

en mi nada por matar.

Vuestros ojos me miraron

con tan discreto mirar,

hirieron e no dejaron

en mi nada por matar.

Y aun ellos no contentos

de mi persona vencida,

dan a mí tales tormentos

Vuestros ojos me miraron

con tan discreto mirar,

hirieron e no dejaron

en mi nada por matar.

Y aun ellos no contentos

de mi persona vencida,

dan a mí tales tormentos.