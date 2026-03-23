Opinión | En corto
El anticristo en casa
Como un desfile de espectros llegados del salvaje Oeste, toda la troupe del imaginario USA se encarna en el show global trumpiano: un sheriff que hace a la vez, misil guiado en mano, de juez de la horca; unos ricos tecnovaqueros que ambicionan expandirse; unos indios de diversas tribus a exterminar o desalojar y un VII de caballería como razón última. Faltaba el predicador, interprete de la Biblia a tenor de sus querencias e intereses. Peter Thiel, líder de la tecnológica Palantir, ha asumido el papel, plantándose en el Vaticano para alertar de la llegada del Anticristo. Su indigencia intelectual y evangélica le impide ver que lo contrario del mensaje crístico es el supremacismo social, étnico, económico y militar (todo uno) de quienes se ceban en quienes ven más débiles para humillarlos y ensalzarse, no dando la paz sino la guerra; y que el Anticristo, si lo hay, lo tiene en casa.
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