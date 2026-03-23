Se discute ahora si Donald Trump dio el visto bueno para que Israel subiera el hasta ahora último peldaño en la escalada de la guerra de Oriente Medio o si los sionistas actuaron esta vez por su cuenta al bombardear el mayor yacimiento de gas natural del planeta. En realidad poco importa: tanto monta, monta tanto. Quienes lanzaron la operación Furia Épica, que amenaza ya con convertirse en un épico fracaso son, para decirlo con uno de esos superlativos trumpistas, los dos mayores Estados criminales de la historia. A las decenas de miles de personas que están muriendo en toda la región de Oriente Medio poco puede importarles en efecto si es el perro quien mueve la cola, como dicen unos, o la cola la que mueve al perro, como otros sostienen. Uno sólo se pregunta qué ocurriría, que habría sucedido ya, si las víctimas civiles de esos bombardeos del ejército sionista fueran de ojos azules y de religión cristiana. ¿Cuánto tardó nuestro hipócrita Occidente en reaccionar cuando Rusia, por ejemplo, invadió a su vecina Ucrania? ¿Cómo es posible que hayamos normalizado el genocidio hasta el punto de que incluso quienes lo denuncian se contenten con hueras palabras que nada pueden?

¿Nos hemos deshumanizado hasta tal punto de que lo único que nos preocupa es si va a subir mucho más la factura del gas o de la luz o si va a costar el doble llenar el depósito de gasolina? Y sobre todo, ¿sirven las Naciones Unidas para algo que no sea hacer llamamientos a ambas partes para que desescalen el conflicto como si agresores y agredido fueran lo mismo?

Denuncian los medios que la Guardia Revolucionaria iraní esté bombardeando también las infraestructuras de los países árabes de mayoría suní que supuestamente nada han hecho. ¡Como si no bastara haber prestado su territorio a EEUU para que instalase allí sus bases militares, que sólo sirven para que el genocida Israel siga realizando impunemente sus sueños expansionistas! Para eso, y para defender las multinacionales occidentales que explotan sus riquezas petroleras y evitar de paso cualquier levantamiento popular contra unos gobiernos corruptos puestos allí por las potencias coloniales. Mientras tanto, los aliados europeos deliberan sobre si es oportuno hacer alguna concesión a Trump en el conflicto de Oriente Medio como propuso el presidente finlandés a cambio de que el tiránico ocupante de la Casa Blanca no abandone a Ucrania a su suerte. ¿Pueden seguir esperando algo los líderes europeos de un presidente que ha demostrado una y otra vez despreciarlos tanto como desprecia a los países de su patio trasero?

Y a juzgar por el servil comportamiento que han demostrado tantas veces frente al abusón, uno diría que se lo merecen.