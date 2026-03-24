Largo invierno

El presidente de los Estados Unidos sigue buscando la concordia a trompicones. O a trompazos. Trampeando la realidad a su antojo, se ve a sí mismo como merecedor del Premio Nobel de la Paz. Dice. Y utiliza la guerra como trampolín para lograrlo. Parece. Pero lo cierto es que la bandera más blanca a la que se arrima y ondea es la de Israel, que últimamente luce más como base militar que como cualquier otra cosa. Y así va ampliando su seguridad o sus fronteras. Acompañados siempre del beneplácito estadounidense en esa interminable misión. Trump parece haber cambiado el lema de su gorra por el de la guerra. ‘Make the war great again’. Y en eso estamos.

La verdad es que no sé muy bien si pensaban que derrocar al régimen iraní sería tan fácil como anunciaban al principio, si realmente creían que con precisión de cirujano iban a inyectar el espíritu pacifista de Trump con unos pocos misiles bien explotados. Puede que ya supieran que el conflicto se iba a alargar y que se expandiría como lo está haciendo. Es lo más probable. Que pusieran en jaque la política internacional a sabiendas. Al final supongo que tampoco importa demasiado si te da también igual lo que pasa. A veces no hay ninguna opción mala. Sobre todo cuando cuentas con la ventaja de jugar con las blancas y las negras y ya sabes que siempre ganas la partida al terminar. Los demás se van sumando o barriendo del tablero sin mucha elección ni fichas.

Lo malo de no saber muy bien tus intenciones al empezar una guerra es que se hace más complicado encontrar el final, pues difícilmente darás por alcanzado un objetivo si no tienes muy claro cuál es. Y eso desgasta. De momento ya es primavera, pero a ver quién para el invierno.