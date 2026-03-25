‘El Esperanza’, un legado imborrable

En el zaguán de espera ante la primera campanada de la Semana Santa, evoco palabras del excelente, reivindicativo, mariano y cofrade pregón de Ignacio A. Castillo que pronunció el pasado sábado: «… Y una Málaga de franquicias en la que la presencia del comercio tradicional es un espejismo testimonial…». Si hablamos de acervo veraz, fue precisamente un 12 de abril de 1992 -Domingo de Ramos- cuando Pedro Cuesta abre el Café Bar Esperanza (Calle Esperanto, nº 11) – nombre éste dedicado a su Virgen más venerada-. Este espacio de encuentro supuso para el entorno un fomento de cohesión social entre sus vecinos, generando un ambiente de construcción ciudadana de lunes a lunes, solo cerraba dos días, constituyéndose en un cálido refugio durante todo el año.

Tras 34 años de una labor incansable, muy servicial y cercana a sus clientes, convertidos en la «familia del Esperanza»- como dice su hijo Pedro-, junto a su equipo: Pedro, Miriam y Bienvenido, a Pedro le ha llegado el momento de vivir su más que merecido júbilo: la jubilación. Por este motivo, este próximo Sábado de Pasión cerrará sus puertas dejando un legado imborrable por su afecto y buen hacer. Así, emocionados, lo comentan sus asiduos más incondicionales. Para Diego Villalba, cliente diario desde su apertura: «Pedro ha sabido contribuir al auge e integración del barrio con su atención y honestidad». Francisco Podadera comenta: «El Esperanza es lugar de reencuentro y terapia con buena compañía en su terraza acogedora». Manolo Martín, fiel a su café de las 7 horas con dos galletas y periódico, expresa: «Le agradezco todos estos años que nos puso la Feria de San Isidro, inolvidables». Gracias Pedro por tu intenso trabajo en defensa de lo nuestro.