Héroes que eligen su destino

En este mismo rincón, por donde gravitan arte-fastos de todo tipo y procedencia, reseñábamos hace poco la versatilidad del arte como eficaz medio para visibilizar causas solidarias e inclusivas, donde el voluntariado y la generosidad de pocos (o muchos) atiende a los colectivos más necesitados o vulnerables. Y ha vuelto a suceder. Sin buscarlo. En una reciente visita al Museo de Málaga (visita siempre recomendable), justo antes de acceder a la sección de pintura del siglo XIX (don Bernardo Ferrándiz y don Antonio Muñoz Degraín nos franquean la entrada con su exquisita Alegoría), hallamos un panel realizado por usuarios de la asociación AFENES, dedicada desde 1992 a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, con puntos de atención en la capital y provincia.

Toda la superficie del panel, de formato rectangular, se encuentra dividida en franjas verticales de diversos colores, pintados a mano, siguiendo una secuencia de tonos fríos a cálidos que transcurre de derecha a izquierda. Sobre este fondo, a modo de collage, se insertan flechas y palabras, escritas o recortadas, que expresan emociones negativas (Tensión, Rechazo, Furia, Miedo) y guían la mirada hacia un círculo central en rojo y gris, con trazos que sugieren una letrería ignota (aunque adivinamos la palabra Esfuerzo) o los pliegues y circunvoluciones de la corteza cerebral; conjunto salpicado por lemas o frases motivadoras (Energía, Atrévete, Años luchando, Hábitos saludables, Lo que quieras ser, serás…). Finaliza el recorrido en la zona izquierda, al abrigo de conductas acompañantes y sentimientos positivos (Amor, Optimismo, Seguridad), en cuya esquina superior se alza un octaedro tridimensional con los nombres de pila de los quince héroes que han realizado este concienzudo y dignísimo trabajo.

Pero el mérito de esta obra no se limita a indicar «los obstáculos que nos llevan a tomar decisiones y a actuar para seguir en nuestro camino», según declara AFENES en una hoja informativa aneja. En un alarde de imaginación (no desprovisto de experiencia personal), los usuarios introducen una dificultad considerable: a partir de algunas piezas del propio Museo (cuadros, sobre todo), relacionan zonas concretas con la posible simbología cromática de emociones y sentimientos, estableciendo una analogía pertinente. Requiere cierta paciencia, pero no es imposible identificar fragmentos fotográficos en flechas y letras de misteriosos nocturnos de Muñoz Degraín, recias marejadas de José Gartner, reflejos acuáticos de Reyna Manescau o claridades luministas de Enrique Simonet. Afirmaba Kant que el arte (al menos, el arte sublime) no apela a los sentidos sino a la conciencia, no ya al goce inmediato sino al juicio. Incluso en la actual posmodernidad (o lo que quede de ella), tan descreída y desublimada, ¿quién puede negar que este panel de AFENES, artístico sin duda, no punza nuestras confiadas certezas (o estupideces) con historias de esfuerzo, sacrificio y superación?