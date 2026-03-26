Opinión | En corto
Los jueces
En tiempos de desbordamientos cobran valor especial las defensas últimas de la democracia. Ocurrió en España cuando la crecida del soberanismo catalán fue contenida in extremis por los jueces (aunque luego muchos se pasaran de frenada en su oposición a la amnistía). Ocurrió recientemente en USA, donde, tras arrasar el tsunami Trump las instituciones de la democracia, fue la mayoría del Tribunal Supremo la que lo contuvo, haciendo que sus aguas embravecidas por la ira fueran a estrellarse a otra rompiente (Irán). En Italia el «tercer poder» ha venido deteniendo la inundación populista de Meloni, y cuando ésta trató de volverlo sumiso el intento fue parado en seco por la gente en referéndum. Ningún poder está libre de caer en el exceso, pero cuando lo que está en riesgo es el Estado de derecho quienes tienen encomendado aplicarlo son tan imprescindibles como en un incendio los bomberos.
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