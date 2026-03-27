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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Un respeto para empezar

En la apremiante tarea de devolver prestancia a la verdad conviene ir en plan modesto y con los pies en el suelo. Dejemos a un lado las grandes «verdades» sobre el sentido de la vida, el origen de todo o el más allá, que son asuntos de cada uno. Quedémonos con la verdad de los hechos del pasado y, sobre todo, del presente, o sea la verdad en la información, mucho más a mano y se encuentra asediada por el bulo y la desinformación. El mundo de las redes la cerca, y la falta de independencia de algunos medios, rendidos a un poder, un partido o unos intereses, la manipula. Pero hay modos mucho más veniales de erosionarla y hacernos desconfiar de ella, como esos programas en que los filetes de información van emparedados entre risas y chistes (casi nunca con gracia) o mezclados con anuncios sin cambiar de registro. Esas faltas de respeto a la información le quitan respetabilidad.

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