Bonito test antes de los cuartos de final
Esta tarde, a las 19.00 horas, en el Palau, el Unicaja se enfrenta al Barça de Xavi Pascual. Este partido es todo un clásico ya en la Liga ACB. Sí que es verdad que el tiempo ha ido haciendo que el Unicaja esté cada vez más capacitado para ganar en esa cancha. Supongo que también cómo evoluciona el baloncesto ayuda a esto.
No hay ni que decir que Unicaja no afronta este tipo de partidos con ninguna responsabilidad que no sea la de competir contra un equipo que es muy superior en presupuesto. Son de esos partidos que marcas en el calendario como una de las posibles derrotas del año, por lo que solo tienes que ganar cuando visitas la cancha del Barça. Incluso ahora, esa evolución del baloncesto y sus competiciones benefician al Unicaja. Con esto me refiero a que el equipo de Ibon Navarro ha podido preparar durante toda una semana el partido, mientras que el equipo de Pascual tuvo doble jornada de Euroleague teniendo solo el sábado para preparar el partido. Pero esta ventaja nadie la toma como excusa puesto que estos equipos de Euroleague están acostumbrados a preparar el partido sin entrenar prácticamente. Es decir, que esta tarde el Barcelona es el favorito para llevarse el partido porque juega en casa y por presupuesto.
¿Claves del partido de hoy? Pues la clave es el propio Unicaja. Con esto quiero decir que no pueden jugar sin agresividad, sin intensidad, sin energía. Esto siempre es innegociable, pero en partidos contra equipos de Euroleague mucho más. Jugar con un ritmo alto es una de las características de Unicaja hasta tal punto que cuando no lo ha logrado ha salido derrotado. El equipo de Los Guindos ya ha demostrado que está capacitado para competir con estos equipos. Le ha faltado ganar este tipo de partidos. En lo que va de temporada sólo ganó a Valencia, pero lo hizo como visitante y cuando los valencianos eran el equipo más en forma de Europa.
Otra de las claves será no tener altibajos en el juego, ser constantes todo el partido. Esto es, por ejemplo, tener un número de pérdidas controlado y que el Barça no pueda anotar demasiados puntos fáciles tras perdida del Unicaja.
Unicaja es un equipo que se basa bastante en el tiro de tres porque tiene muy buenos tiradores. También porque suelen acabar con tiros abiertos muchas veces con su juego en transición o porque en muchas ocasiones las ventajas que crean y mantienen suelen acabar en tiros abiertos. Por eso es importante para los de Navarro tener un porcentaje alto en el tiro de tres. Ahora, cuando te enfrentas a un equipo tan grande como el Barcelona, esta circunstancia es mucho más importante. Anotando de tres puedes abrir la defensa de Xavi Pascual que ocupa muy bien la zona porque esa es una de sus reglas y porque, además, tiene un equipo muy grande.
Cerrar tu zona también será importante. El Barça es uno de esos pocos equipos que tiene juego al poste bajo. Veremos qué hacen los malagueños para defender esa situación. Y con esto de cerrar la zona también me refiero a no conceder rebotes de ataque a los catalanes, lo que permitirá al Unicaja jugar en transición con un ritmo alto y no conceder segundas oportunidades a los blaugrana.
También es muy de tener en cuenta para esta tarde parar los focos más importantes de anotación del Barça. Es muy difícil pararlos todos evidentemente, pero sí que habría que hacer especial mención al uno contra uno y juego de bloqueo directo de jugadores como Punter y Brizuela o el juego de poste bajo de Shengelia o Hernangómez. Por último, hablaría de los tiros tras continuación corta de Vesely.
Por supuesto que el Barça tiene mucho más, pero estos pueden ser sus principales focos de anotación. Indudablemente que será muy difícil cerrarlos todos. Anular alguno ya será todo un éxito, pero también algo muy complicado. Minimizar alguno de ellos ya será suficiente.
¿Qué puntos de anotación debe explotar el Unicaja? Pues es que sinceramente Unicaja es un equipo muy coral, que no juega para nadie. Esa es la filosofía de juego que tantos éxitos ha dado a este equipo y que hay que potenciar siempre. Ningún jugador estará esta tarde por encima del equipo y lo que debe suceder es que ese juego en equipo haga brillar a varios jugadores. Esto se mostrará si todos los jugadores son capaces de anotar esta tarde y si el número de asistencias del equipo es alto. Sí que es importante que Tillie ya parece totalmente recuperado y que se incorpore al equipo Duarte después de perderse algunos partidos.
Pues todo listo para pasar la tarde con uno de esos partidos que gusta ver, donde habrá mucho que analizar y donde lo más importante será que no haya lesionados porque la semana que viene empieza el play off de cuartos de final contra Alba de Berlín.
