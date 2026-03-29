Eso te pasa por ser mujer y estar pensando en tonterías

Menos mal que hoy en día tener tetas pequeñas es operable. Un hombre borracho está feo pero tú siendo mujer más. Las mujeres siempre exageráis las cosas. Ahí tienes tu sala de juego, la cocina. Mejor busca una mujer para limpiar. No te tomes a mal los piropos. Eso es que te va a venir la regla. Mujer tenías que ser. Las mujeres entráis gratis a la discoteca. No depilarte es de guarras. Si adelgazas te saldrán tetas. Si eres una chica deberías empezar a depilarte. Eres mala porque eres una chica. ¿Por qué no te afeitas la cara? No te pongas tops o escotes. ¡Tía buena! (15 años). Una mujer que ha estado con muchos hombres no va a encontrar marido. Tenéis que hacer las tareas de la casa. Habría sido mejor que tu hermano se hubiera sacado la ingeniería, a ti con un secretariado te valía. ¿Juegas a videojuegos? Seguro que juegas a los sims o al animal crossing, que no son juegos de verdad. Vete a la cocina. Vaya tetas. ¿Aún no has tenido accidentes con el coche? Cierra las piernas que así no se sientan las señoritas. Me gustan más lesbianas. Eso es que no has probado una buena polla. ¿Para qué quieres ir a una manifestación? tú ya tienes todos los derechos. Deberías depilarte porque cuando te acuestes con un hombre va a pensar que eres otro hombre. Pareces una puta. Tápate el escote. ¿No te haces los sobacos? ¡Guapa! (16 años. Hombre de 50 años). Menos mal que he llegado yo porque hacía falta un hombre. Las chicas entráis gratis. Seguro que estás con la regla. Opino que a las mujeres ni les interesa la ingeniería/arquitectura ni se tiene que poner el foco en forzar que se interesen, lo último que necesita la sociedad son mujeres masculinizadas. Las feministas son unas exageradas, ya sois casi iguales. Tú le enseñas una teta y te contratan. No me dijiste que no, solo me quitabas las manos. Decir «no quiero» no es una respuesta. Antes estabais mejor. Ahora las mujeres lo tenéis muy fácil todo, no tiene sentido el feminismo. No soy machista porque yo también limpio y friego los platos, pero se os da mejor a vosotras. No puedes opinar de esto, no tienes ni idea seguro, déjame hablar con tu compañero. Es que eres una exagerada, no te hice nada malo. Pensé que estabas dormida y por eso lo hice. ¿Con el cuerpo que tienes no te han contratado? ¿Qué pasa en esta oficina que toda la que entra sale preñada? Tú no puedes participar en el tira y afloja porque eres chica y no tienes fuerza. ¿Cómo va a bajar tu compañero al despacho a llevar papeles? Qué difícil va a ser casarte con ese carácter. Si quieres cobrar lo mismo que tu compañero (mismo trabajo) lo tendré que hablar con el consejero. Ahora te toca ser la mujer de la casa (en el entierro de su madre). Aquí no hay nadie, ¿no? (ella estaba, su compañero no). Las chicas sois menos inteligentes que los chicos, pero os esforzais más y por eso sacamos buenas notas. No digas palabrotas que eso no es femenino. Dame que lo haga yo, las mujeres siempre lo hacéis mal. Siéntate como una señorita. Con ese escote pareces una fresca. Tú ya estás conociendo a un chico, ya estás apartada. ¿Has tenido malas experiencias con hombres o un trauma y por eso estás con chicas? Las mujeres no podéis hacer los trabajos de los hombres. Qué bien te vendrían unos kilitos más. Deberías dejar de cenar. Eso te pasa por ser mujer y estar pensando en tonterías.

Frases recibidas por 26 mujeres en los últimos 20 años.