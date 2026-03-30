Seis billetes para EEUU

El delantero de la selección española de fútbol Mikel Oyarzabal celebra el 2-0 conseguido durante el encuentro amistoso entre España y Serbia / Andreu Esteban

Empieza a hacer calor y pensamos ya en verano. En el Mundial de fútbol también, como cada cuatro años. Y en esta ocasión toca en Estados Unidos, México y Canadá. El cambio de estación, el del horario de invierno, coinciden esta vez con esas puertas a una Semana Santa que llega con parón FIFA. Detenidas las máximas competiciones en cada país es turno para los últimos amistosos, pero asimismo para las finalísimas que logren resolver los últimos billetes que restan para poner rumbo al gran circo global del balompié.

Paradójicamente, hasta esta misma semana no se determinarán los últimos seis combinados internacionales que formarán parte del cuadro final para el Mundial 2026. A tres meses para que arranque la competición restan cuatro billetes europeos y otros dos, cuyos últimos cruces se celebran en suelo mexicano, de la llamada repesca internacional.

Con los sorteos que en su momento ya configuraron cada grupo, hasta 18 selecciones desconocen aún el nombre de uno de sus rivales en la primera fase de la competición. Todas las incógnitas se resolverán, no obstante, en la noche de este Martes Santo, 31 de marzo, o bien durante la madrugada siguiente en España.

Las cuatro finales europeas se juegan a partido único y sin campo neutral. Es decir, uno de los dos combinados nacionales ejerce de local y determina dónde recibirá al visitante. En esta situación, Canadá, Catar y Suiza, ya clasificadas, saben que están a pocas horas de conocer si Bosnia y Herzegovina o Italia ocupa la casilla vacante.

Los italianos son los que tendrán mayor presión. Acusan a los balcánicos de haber elegido un estadio de muy reducido tamaño donde la presión será máxima. Además, después de haber estado ausentes en dos citas mundialistas, a los seleccionados por Gennaro Gattuso les podrá hasta temblar las piernas si el choque se decide en la prórroga o la tanda de penaltis.

Casualmente los bosnios derrotaban en semifinales a Gales desde los 11 metros (2-4 después de empatar a uno), mientras que los italianos doblegaron como locales sin excesiva dificultad a Irlanda del Norte (2-0). En el grupo F, Países Bajos, Japón y Túnez aguardan igualmente rival procedente de la repesca. Suecia recibe también a las 20.45 horas de este martes a Polonia. Los suecos vencieron en las semis a Ucrania y los polacos, a Albania.

En tierras balcánicas habrá otro emocionante partido con el objetivo de completar el grupo D, donde Paraguay, Estados Unidos y Australia aguardan. Kosovo recibirá a Turquía después de haber vencido en Eslovaquia (3-4). Los turcos en semifinales derrotaron por su parte a Rumanía, igualmente por la mínima (1-0).

La representación europea se completará a la misma hora, este Martes Santo, con la visita de Dinamarca a la República Checa. Una de las dos escuadras internacionales se medirá luego, en el grupo A, a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Los checos tuvieron que llegar a los penaltis (4-3) para desequilibrar el empate a dos previo. Y los daneses golearon en semis a Macedonia del Norte (4-0).

En la madrugada en España del martes al miércoles, los dos últimos billetes también obtendrán dueño. El mismo estadio mexicano de Guadalajara, donde España y Uruguay se enfrentarán el próximo 27 de junio, será testigo de la finalísima internacional entre República Democrática del Congo y Jamaica. De ahí saldrá el último componente del grupo K, donde jugarán en la primera fase Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Y en Monterrey, también en suelo mexicano, de manera que será en terreno neutral, Irak y Bolivia buscarán asimismo la plaza con la que el grupo I quedará completado. Ahí aguardan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega, ya clasificadas como España, Argentina o, por supuesto, las tres anfitrionas.

Recordemos que el combinado español disputará este martes otro encuentro preparatorio, frente a la selección de Egipto, de cara a un debut mundialista, en el grupo H, frente a una selección de Cabo Verde que este pasado año hacía historia al lograr su primera clasificación para una fase final.

Ese primer encuentro de la fase de grupos se celebrará el 15 de junio y al mismo le seguirá el choque ante Arabia Saudí, seis días más tarde. De aquí a entonces, ninguna otra prueba resta para la pizarra de Luis de la Fuente.