Cosas en la cabeza

Ha llegado la semana clave para que nuestro Unicaja consiga la clasificación para la Final a Cuatro de la FIBA Basketball Champions League de Badalona 2026.

Quizá con lo observado el fin de semana con el partido ante el Barça, lo mejor que podemos decir es que el equipo estuvo siempre ahí, dando la cara. Ante un rival que tenía el cargo de los dos partidos la misma semana por la Euroliga, en un duelo en el que había mucho en juego de cara a la clasificación, el Unicaja tuvo la capacidad de levantarse tras verse bastante atrás en el marcador, cosa a valorar si tiramos por el lado del positivismo para encarar el cruce ahora contra los de Berlín.

Porque la situación física del plantel que maneja Ibon Navarro es complicada. El tema lesiones, apartado que está en todas las agendas de todos los equipos antes o después en la temporada, ha atacado fuerte a los malagueños, que ya tienen suficientes problemas entre salidas, llegadas a la mitad del curso, adaptaciones lentas, fallidas o inexistentes y rendimiento que no va de la mano del esperado en algunas piezas, como para añadir otro problema más

Las buenas sensaciones que a ratos tuvo el partido del Palau Blaugrana se ponen entre comillas por evaluar con más de una mirada y comparar la importancia del partido de Liga con respecto al de competición europea.

No hace falta pensar lo que nos gusta en Málaga ganar al Barcelona, mucho más con el tema clasificatorio, en el que el Unicaja ha tenido hace nada a tiro de piedra la segunda posición. Pero ahora se pondrá irremediablemente a pensar en el partido del sábado en Bilbao a partir de las 11 de la noche del miércoles, porque los de Jaume Ponsarnau, compromiso mediante ante el Falco húngaro de la FIBA Europe Cup, seguro que harán lo imposible para asaltar los puestos de play off que ahora cierran los de Ibon Navarro.

Además, con otro partido de BCL en medio, éste con viaje a Alemania, lo próximo será recibir en el Martín Carpena al Valencia Básket, con lo cual, nada de lo que hay en el horizonte pinta ni mucho menos como tranquilo. Mucho más si se piensa en la irregularidad y la falta de solidez del equipo, sea por el factor que sea.

Y sobrevolando todo esto, reconocer la importancia que tiene para esta temporada la competición europea. De hecho, es el camino más corto a conseguir darle brillo a esta temporada de subidas y bajadas.

Con el eco de la entrevista de Emilio Guerrero en 101TV al entrenador del Unicaja, entre todo lo que manifestó el alavés, saco que esta temporada tiene una evolución para estar en la realidad actual del club.

Vienen tiempos de cambio en todos los estamentos del baloncesto, a todos los niveles. Hablar de las competiciones o la configuración de los clubes a cinco años vista es casi ciencia ficción y aunque la posición y la situación del Unicaja es de presumir siempre de buena salud, una cosa es eso y otra pensar que se está como en la época de la Euroliga.

Todo es elucubrar hipótesis, pero esto puede ser perfectamente una temporada de transición. Por finalización de ciclos, por cambios de estructura, porque acercarse a la posibilidad de repetir más veces los triunfos recientes y que todo sea conseguir el pico de rendimiento de cada jugador es algo más que complicado.

Teniendo en cuenta que el medio siglo de existencia del club está bastante cerca, la finalización de contratos estructurales de importancia capital como en 2027 tanto Antonio Jesús López Nieto e Ibon Navarro, y en 2028 Juanma Rodríguez, quizá invite a centrarse en la FIBA BCL de manera inmediata, sin dejar de lado la Liga ACB, aunque aquí habría una necesidad de meterse lo más arriba posible en la tabla para que, al menos, la clasificación para el play off no fuera una tortura.

Muchas cosas sobrevolando las cabezas y quizá lo mejor sería tener el cuidado y la sensatez natural de ir encarando las cosas de una en una, empezando por lo inmediato, que de momento coincide con lo urgente y lo importante.