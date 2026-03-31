Gafas naranjas

De pronto veo gafas de cristal anaranjado por todas partes, de la noche a la mañana. No parecen proteger del sol, ni mejorar la vista. Son gafas de sol de interior. Pero resulta que cambian lo que se ve y lo vuelve más homogéneo. No sé si hacia fuera o si hacia dentro. Pero al menos los que las llevan parecen compartir punto de vista y convicción. También comparten el mensaje. Aunque no tengo claro cuál concretamente. Quizá sea una forma de estar en el mundo, una advertencia o culto. La cosa es que todos los que las llevan parecen saber algo que los demás no sabemos. Por la seguridad con la que hablan, uno diría que lo saben todo.

Así que no he podido resistirme y ya tengo las mías. Todavía no las he probado, me dan cierto respeto, la verdad. Me pregunto si de pronto se verá claro que la Tierra es plana o su forma exacta, o si veré desglosados los componentes químicos de los ‘chemtrails’ con los que nos fumigan, o no sé, lo mismo veo la razón mire a donde mire, y ya no puedo escapar de saberlo todo y todo el mundo me pregunta. Me dijeron en la óptica si las quería con realidad aumentada, y les dije que no, que ya me viene bien con el tamaño natural de las cosas, que si acaso tenía un par que la redujese me llevaba esas. Me miró raro y me dieron ganas de ponérmelas para saber qué pensaba. Pero tampoco me atreví.

Las tengo ahora mismo sobre la mesa, mientras escribo. Quietas y solemnes, como esperando a que reúna el valor de formar equipo. Pero no estoy preparado todavía para la verdad. Ojalá hubieran sacado unas para verlo todo de color de rosa. Esa sí me las ponía enseguida. Quién no querría ver más bonito todo lo que mira.