Otra primavera a la espalda

En tiempos ya lejanos al llegar la primavera acostumbraba a recibirla con un poema. Mucho después empecé a hacerlo dedicándole uno de estos billetes, y así estuve año tras año, hasta que esa costumbre también decayó. Las costumbres se cansan de sí mismas y eso hay que respetarlo. Ayer, al desayuno, estaba más oscuro de lo habitual, como si de pronto el mundo se hubiera entenebrecido, hasta que caí en la cuenta del ominoso cambio horario, que esta vez nos cogió desprevenidos. Puesto que eso mismo se puede hacer con la mente matutina, pillarla desprevenida antes de que se ponga a trabajar, permitiendo a veces que te tropieces con algún pez nocturno desorientado, me puse en modo pesca de ocasión y enganché esto, ciertamente algo desolado pero a la vez desalado de cursilería, para celebrar la primavera del otoñal que avanza hacia el invierno: los días van cayendo / conmigo dentro.