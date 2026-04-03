Mamá es sustento, referente, fe… y centralita.

Sustento y referente de la familia, nunca se le olvida el cumpleaños de nadie ni mucho menos de un santo; se acuerda del aniversario de bodas de hermanos, cuñados y sobrinos; no falla en su visita a los columbarios cada primer sábado de mes, cuando lo abren las cofradías ni perdona la misa de fin de mes de la hermandad; se cuelga la medalla cuando hay que hacerlo, en cultos y procesiones.

Ejemplo inquebrantable de fe, su Viernes Santo cofrade –al igual que su Jueves Santo– comienza tras los Oficios y la celebración de la Muerte Salvadora del Señor. La fe es el motor de su vida y es capaz de contagiarlo, transmitiendo la confianza en el Señor que a veces nos falta a los que estamos cerca de ella. Acompaña a los enfermos que la necesitan y está presente junto a aquellos que han perdido a un ser querido.

Y centralita. Sí, has leído bien, centralita. Desde que falleció papá, mamá no ha bajado en Semana Santa a ver las procesiones. Las ve desde casa gracias a la labor de las televisiones locales y, desde el centro de mandos de su mesa de camilla, nos manda mensajes y nos hace llamadas con las últimas novedades:

Ya estoy en la casa. Ya he llegado de los oficios, que hoy son más cortos. Estoy viendo el Calvario en la tele. A lo mejor tú ya lo sabes porque te fijas en esas cosas, pero en el simpecado, la Virgen lleva en las manos la Catedral de Málaga en vez de llevar al Niño. A ver si lo puedes ver. Qué curioso.

Acaban de decir en la tele que la Virgen de los Dolores de San Juan ya está llegando a las monjitas, por si quieres ir, que allí le cantan y es muy bonito.

¿Sabías que en calle Victoria le van a tocar una nueva marcha al Cristo del Amor? Lo ha dicho el director de la banda que acaban de entrevistarlo. En la Virgen van algunos compañeros tuyos de Los Olivos, ¿no?

El Descendimiento está a punto de llegar al Ayuntamiento. ¿Estás por allí? No sé si harán algún acto porque es como otra venia.

No me he enterado bien pero creo que el paño de pureza del Señor del Santo Traslado es nuevo. No sé si todo el paño o un broche que lleva. A ver si lo ves. Si me entero bien te llamo otra vez.

¿¡Ya vas por calle Ollerías!? ¡Madre mía! ¿Vas en helicóptero? La Piedad saca este año los estandartes con los siete dolores de la Virgen. Lo ha dicho tu amigo Antonio en la radio ahora mismo. Por si no te acordabas.

¿Estás en las sillas? Sé que te gusta ver el Sepulcro allí. Debe de hacer frío, ¿verdad?

Yo me voy a acostar, que Servitas ya ha pasado por aquí. Va por la Alameda así que ya mismo la tenéis ahí. ¿Te acuerdas de Carlitos de pequeño, que cuando pasaba Servitas se pegaba a ti? Qué gracioso, estaría asustado. Ahora te tienes que pegar tú a él…

Hasta mañana si Dios quiere. Que descanses. Besos.