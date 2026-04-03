Algo a tono con las fechas

¿Hay un renacer de la religión? Distingamos. Una cosa es la actitud religiosa, otra las religiones y otra más las iglesias. Ni son vasos comunicantes ni estancos. La actitud religiosa, o sea, la de quienes se sienten ligados de algún modo a un mundo espiritual más allá del de los sentidos, es una respuesta lógica al enigma de la existencia, así que le cierras la puerta y se mete por la ventana. Las religiones, que intentan responder al enigma con historias y ofertas de seguros de vida más allá de la muerte, cumplen en todo caso un papel social y hay que respetarlas. Solo hay que pedir que respeten al no cliente. En cuanto a las iglesias, suele haber gente buena y mala, igual que en todas partes, así como un ejército de escribas y recaudadores. Con estos se llevaba especialmente mal Jesús de Nazaret, protagonista de la mejor historia y el único que arriesgó para hacerla creíble.