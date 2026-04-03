Los tronos desde la barrera

En esta Semana Santa se ha desatado cierta polémica por la decisión del Ayuntamiento de prohibir sillas plegables o colocar vallas que desterraban del recorrido oficial a quienes no tuvieran sillas o balcones alquilados. Sin duda hay un trasfondo de ese clasismo empeñado en resaltar las diferencias de poder adquisitivo y en poner bengalas a las botellas en los reservados de las discotecas. Pero visto con una mirada más amplia, esto también es consecuencia del fracaso del modelo ‘freemium’. Este modelo de negocio se caracteriza por ofrecer una versión gratuita del producto, con funcionalidades limitadas, y otra versión de pago sin limitaciones. El riesgo de este modelo de negocio es que, si la versión gratuita es suficientemente funcional, el consumidor no tiene motivación alguna para moverse a la versión de pago. Y el sistema ha entendido que aquí la picaresca nos define y, por tanto, la versión gratuita tiene que estar muy limitada y resultar muy incómoda, porque como nos haga el avío, aquí no paga nadie. Si se impide que la gente pueda ver tronos gratuitamente en el recorrido oficial y se les prohíbe que se sienten en el resto del recorrido, la gente empezará a plantearse alquiler de sillas o balcones. Cuando se prohibió el botellón, la gente tuvo que empezar a beber más en los bares. Si se ponen ridículos radares en la bajada de las Pedrizas, la gente se ve empujada a optar por la autopista, aunque no le suponga gran ahorro en tiempo. El truco es limitar tanto la versión gratuita y hacerla hasta tal punto incómoda, que, en realidad, la versión premium se convierta en la única forma de disfrutar la ciudad. Y esto ensanchará más la brecha entre la clase que puede pagarlo y la que tiene que soportar la incomodidad de lo gratuito.